Am Montag konstituiert sich die neue Stadtvertretung in Bad Doberan und wählt einen Vorsteher. Im Gespräch ist MVs Justizministerin Katy Hoffmeister, die bei der Wahl am 26. Mai 438 Stimmen erhielt. Thema ist ebenso die Besetzung der Ausschüsse. Die Anzahl der Sitze soll erhöht werden.