Wird die Berufsschule in Bad Doberan geschlossen?

Bad Doberan

Ein Plan des Landkreises Rostock zur Schulentwicklung in den kommenden Jahren sieht die Schließung der Außenstelle des Regionalen Beruflichen Bildungszentrum (RBB) in Bad Doberan vor. Und das bereits zum kommenden Schuljahr 2022/2023. Grund dafür soll der Ausbau des Bildungsstandortes in Güstrow sein. Es gehe „um Qualitätsverbesserung für die Bildungseinrichtungen des Landkreises Rostock“, teilte Landkreissprecher Michael Fengler mit. Derzeit sei die Unterrichts- und Schulorganisation am Standort aufgrund geringer Schülerzahlen schwierig umzusetzen, wie in der Vorlage erläutert wird.

Der Plan der Schließung sollte als Beschlussvorlage dem Kreistag vorgelegt werden. Nach einem Antrag von Gnoiens Bürgermeister und Kreistagsmitglied Lars Schwarz (CDU) wurde die Vorlage einstimmig zur erneuten Beratung in den Ausschuss für Bildung, Kultur und Jugend zurückgewiesen. 

Dehoga-Präsident Lars Schwarz setzt sich für die Bildungseinrichtung ein. Quelle: Dehoga

In der Berufsschule in Bad Doberan lernen derzeit Fachkräfte im Gastgewerbe die Berufe Hotelfachmann/-frau, Koch und Köchin sowie Restaurantfachmann/-frau. Im Bereich Wirtschaft und Verwaltung werden junge Menschen zudem als Kaufmann/-frau im Einzelhandel, im Groß- und Außenhandel sowie als Verkäufer/-in ausgebildet. Nach der geplanten Schließung des Schulstandortes sollen die Lehrlinge aus dem Bereich Gastgewerbe in Rostock zur Schule gehen, die Azubis aus dem Handel sollen in Güstrow unterrichtet werden.

Beteiligungsverfahren ohne Einzelhandelsverband und Dehoga

In der Kreistagssitzung vor eineinhalb Wochen ging es laut Schwarz hitzig zu. „Ich habe auch gesagt, dass das unanständig ist und man das so nicht machen kann“, erzählte er. Dreimal sei er zum Pult gegangen, weil ihn das Thema so bewegt. Als Präsident des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands und Inhaber von Hotel sowie Restaurant wären auch seine Auszubildenden von neuen Wegen betroffen.

Er kritisierte, dass für die Vorlage im Beteiligungsverfahren weder Dehoga noch der Einzelhandelsverband einbezogen wurden. „Uns wurde gesagt: Alle sind dafür. Ich habe im Vorausschuss auch zugestimmt. Aber wir hatten zu wenig Informationen. Ich habe viel nachgefragt.“ Er sei froh darüber, dass ihm nun der gesamte Kreistag bei der Rückverweisung in den Bildungsausschuss beigepflichtet hat.

Ihr Newsletter für Bad Doberan und Umgebung Alles Wichtige aus Bad Doberan, Kühlungsborn und Umgebung. Jede Woche Mittwoch gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Wie sich zeigte, seien Stellungnahmen von Institutionen zu der Vorlage eingegangen, die eine Schließung der Berufsschule nicht direkt betreffen. „Warum gibt es eine Stellungnahme des Oberlandesgerichts“, fragte Schwarz. Er sieht vor allem die Übernachtungsmöglichkeiten für die Auszubildenden in Rostock nicht gegeben. Zudem wird in der Vorlage deutlich, dass es derzeit noch keine Kapazitäten für die Auszubildenden an der Schule in Güstrow gibt.

Azubis können in Güstrow im Wohnheim leben

Für die Aufnahme der neuen Schüler in Güstrow ist ein Interimsbau geplant, wie Michael Fengler mitteilte. Zudem sei der Landkreis der Träger des Wohnheimes für Auszubildende in Güstrow. „Dort werden die Auszubildenden untergebracht, denen die tägliche Fahrt nicht zugemutet werden kann“, so Fengler. In Rostock könnten laut dem Sprecher des Landkreises Jugendwohnheime in Anspruch genommen werden.

Eine finanzielle Unterstützung für eventuell nötige Umzüge werde es vom Landkreis für die Auszubildenden nicht geben. Für die Fahrtkosten verwies Fengler auf das Azubi-Ticket, welches am 1. Februar 2021 in Mecklenburg-Vorpommern eingeführt wurde. Damit können die Auszubildenden für einen Euro am Tag den öffentlichen Nahverkehr nutzen, auch in ihrer Freizeit.

Zentralisierung der Berufsschulen

„Wir sind uns parteilich, aber ich denke auch überparteilich, einig, dass wir von einer Zentralisierung der Berufsschulen Abstand nehmen müssen. Wir brauchen kürzere Wege und bessere Ausbildungen“, sagte Schwarz. Mit einer Schließung der Außenstelle in Bad Doberan würde genau das Gegenteil erreicht. „Ich finde es bemerkenswert, und das meine ich nicht im positiven Sinn, dass man im Wahlkampf still und heimlich eine berufliche Schule schließen will.“ Das Verfahren sei alles andere als transparent gelaufen.

Der Ausschuss für Bildung, Kultur und Jugend wird am 14. Oktober in einer Sondersitzung erneut über die Vorlage diskutieren, so wurde es auf der Sitzung am vergangenen Donnerstag von den Mitgliedern beschlossen. Der Vorsitzende des Ausschusses, Dittmar Brandt (SPD), erklärte, dass dieser Punkt die Tagesordnung gesprengt hätte. „Zum einen muss geklärt werden, wer zuständig ist. Zum anderen würde ich vorschlagen, Berater der Arbeitgeberverbände und der IHK einzuladen, um die Problematik noch einmal zu beleuchten“, erklärte Brandt.

Derzeit keine Änderungen an der Vorlage geplant

Es sei wichtig, dass der Ausschuss einen Beschluss fasst, fand Lydia Fahed (Die Linke). Sie sagte, es sollen sich alle nochmal die Schriftstücke zum Beteiligungsverfahren durchlesen. „Das ist Pflicht zu jeder Sitzung“, entgegnete Brandt. „Die Unterlagen sind da gewesen. Jeder hatte Kenntnis, ob sie gelesen wurden oder nicht, sei dahingestellt.“

Bisher seien keine Änderungen an der Beschlussvorlage geplant. „Vielmehr wird seitens der Verwaltung der Verfahrensweg der Beteiligung und des Abwägungsverfahrens noch mal dargestellt“, sagte Fengler.

In die Räume der Berufsschule im Stülower Weg solle perspektivisch die Kreisvolkshochschule Bad Doberan einziehen, teilte Fengler mit. Denn diese verfüge derzeit über schlechte räumliche Bedingungen.

Von Lisa Walter