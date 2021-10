Wirtschaftsgebäude in Bad Doberan: Bund prüft Förderung für Sanierung

Bad Doberan

Der Verein der Freunde und Förderer des Klosters Doberan hat auf die Nachricht über die Haushaltssperre für die Sanierung des Wirtschaftsgebäudes reagiert. Er appelliert an die Stadt, dass sie als Denkmaleigentümerin eines national bedeutenden Denkmals Pflichtaufgaben habe. Nämlich, „das große Wirtschaftshaus des Zisterzienserklosters im Bestand zu sichern und für die nächste Generation zu erhalten“.

Das Wirtschaftsgebäude im Klosterareal soll in zwei Bauabschnitten gesichert und saniert werden. Der erste Bauabschnitt wird 7,5 Millionen Euro kosten. Er umfasst die Sicherung sowie die Schließung des Gebäudes mit Türen, Fenstern und einem Dach.

Verein sieht sich den Spendern verpflichtet

In den vergangenen zehn Jahren hat der Klosterverein unter dem Motto „Neues Dach für neues Leben“ Spenden gesammelt. Er sehe sich „den unzähligen Spendern – vor allem Bad Doberaner Bürgerinnen und Bürger – verpflichtet, die circa 180 000 Euro gespendet haben, für den zeitnahen, zweckgebundenen Einsatz der Mittel zu sorgen“.

Die Stadtvertreter hatten der Finanzierung des Eigenanteils in Höhe von 2,5 Millionen Euro zugestimmt. „Die Eigenmittel waren die Voraussetzung für die Förderzusage von fünf Millionen Euro aus Bundessondermitteln, über die sich alle Beteiligten sehr freuen und die bisher durchgeführten notwendigen Planungen und geforderten Voruntersuchungen ermöglichten“, so der Klosterverein.

Doch im Rathaus sei die schriftliche Zusage der Fördermittel noch nicht angekommen, informiert jüngst Bürgermeister Jochen Arenz. Und auch die Eigenmittel, die aus den Erlösen durch die Grundstücksverkäufe im Wohngebiet Ostseewohnpark genommen werden sollten, ständen so nicht zur Verfügung, seien nicht werthaltig.

Bund: Zur Prüfung fehlen noch Unterlagen

Maximilian Göttlich, Sprecher der Kulturstaatsministerin im Bund, bestätigt, dass im Bundeshaushalt 2018 „Mittel in Höhe von bis zu fünf Millionen Euro für die Sanierung des Wirtschaftsgebäudes der Klosteranlage in Bad Doberan etatisiert wurden.“ Für die Bewilligung der Bundesmittel sei die Beauftrage der Bundesregierung für Kultur und Medien zuständig. „Diese prüft zuvor, ob alle für eine Förderung notwendigen Voraussetzungen vorliegen. Zum Abschluss der Prüfung fehlen aktuell noch Informationen, die bei der Stadt Bad Doberan angefragt wurden. Die Anfrage befindet sich nach Auskunft der Stadt in Bearbeitung.“

Vor etwa vier bis sechs Woche habe er die Mail aus Berlin erhalten, erinnert sich Jochen Arenz. So werde unter anderem schon eine Finanzierung des zweite Bauabschnittes und konkrete Nutzung des Hauses verlangt. „Wir wissen ja noch gar nicht, ob und wie dieser gefördert wird“, sagt Arenz. Der Förderantrag für den ersten Bauabschnitt befasse sich mit der Sicherung des Gebäudes.

Die Stadt halte am Wirtschaftsgebäude fest. „Wir haben die Aufgabe es zu sichern. Das machen wir auch, aber das geht nur mit den fünf Millionen Euro.“ Er wolle zeitnah nach Berlin fahren und die Sache klären.

Von Anja Levien