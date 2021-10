Wismar: Große Touri-Busse in der Altstadt nerven viele Anwohner

Wismar/Rostock

Klaus Kretz zeigt Besuchern gern die schöne Hanse- und Welterbe-Stadt Wismar. Seine Frau Stephanie Beibler-Kretz und er von der Hanse City Tours MV bieten seit Jahren Stadtrundfahrten an: zunächst mit einem original gelben amerikanischen Schulbus namens „Otto“ und seit einigen Monaten auch mit dem roten Doppeldecker-Cabriobus „Melli“. „Leider gibt es immer mehr Einheimische, die sich durch die Stadtrundfahrten belästigt fühlen“, beklagen die Unternehmer.

Beschwerden wegen laufenden Motors bei Stopps

Beispielsweise gebe es Beschwerden, wenn sie und ihre Busfahrer einen kurzen Stopp einlegen, um den Gästen die Sehenswürdigkeiten zu erklären. „Für die etwa ein oder zwei Minuten lassen wir den Motor laufen“, sagt Klaus Kretz. Deshalb werde den Fahrern Umweltverschmutzung vorgeworfen. „Wir haben aber unsere beiden Busse mit Rußpartikelfiltern ausgerüstet, obwohl das in Wismar nicht vorgeschrieben ist“, hält er den Kritikern entgegen. Das war eine Investition von 8500 Euro pro Bus. „Wenn ein Dieselmotor ausgeschaltet und nach einer Minute wieder gestartet wird, stößt er beim Anlassen fast doppelt soviel Schadstoffe aus, als wenn er die kurze Zeit im Standgas durchläuft“, erklärt der Unternehmer. „Das ist einfach Physik.“

Michael Koch-Ulrich vom Unternehmen Buskontor bestätigt, dass die kritischen Stimmen lauter werden. Von April bis Oktober sind seine roten Doppeldecker auf Rostocks und Schwerins Straßen unterwegs. Vor allem die Anwohner würden sich belästigt fühlen, unter anderem wegen der Abgase. „Wenn die Fahrer Gas geben, kommt hinten natürlich auch etwas heraus“, sagt der Firmeninhaber.

In Wismar hat die wachsende ablehnende Haltung schon Auswirkungen nach sich gezogen. Klaus Kretz bedauert, dass er nicht mehr in der Nische am Hopfenmarkt, dem nördlichen Ende des Boulevards, halten darf. „Hier stellen wir den Touristen die Löwenapotheke vor. Sie gilt als zweitälteste Apotheke in der Stadt. Und wir verweisen auch auf die umliegenden Geschäfte. Wir haben mit den Ladeninhabern gesprochen. Sie fühlen sich nicht durch unsere Busse belästigt“, berichtet Klaus Kretz.

Beleidigungen und Schikanen nehmen zu

Die Anbieter der Stadtrundfahrten würden sich auch Schikanen ausgesetzt sehen. „Neulich stand ein VW Bus halb auf der engen Straße, so dass wir mit unserem Bus nicht vorbeifahren konnten“, erzählt Kretz. Am „Otto“, dem kultigen Schulbus, hat vor Tagen jemand versucht, mit der Faust die hintere Scheibe einzuschlagen. „Sie ist zwar nicht kaputt, aber gesprungen.“ Die Busfahrer müssten sich laut Kretz immer häufiger Beleidigungen gefallen lassen. Auch mit solchen Unwägbarkeiten, dass unerwartet die Kleinschmiedestraße gesperrt ist, sind sie konfrontiert. „Sie ist auf unserer Route die einzige Zufahrt zum Gotischen Viertel.“ Mit dem St.-Marien-Kirchturm und dem neu gestalteten St.-Marien-Forum sowie der Georgenkirche gehört es zu den bedeutendsten Sehenswürdigkeiten in der Wismarer Altstadt. Über die Sargmacherstraße ins Gotische Viertel zu gelangen, sei eher schwierig, ergänzt Stephanie Beibler-Kretz.

Ein Foto zur Erinnerung an die Stadtrundfahrt in Wismar: Touristen lassen sich vor dem gelben Schulbus ablichten. Quelle: Haike Werfel

Anwohner empfinden Touri-Busse als störend

Der Stopp am Hopfenmarkt wurde dem Unternehmen von der städtischen Ordnungsbehörde untersagt. Der Grund sei die unübersichtliche Verkehrssituation mit Fußgängern und Radfahrern, die in Wismar auch auf dem Boulevard fahren dürfen. Es bestehe die Gefahr, dass sie von den Busfahrern übersehen werden. Louisa Sterling, Leiterin von der Tourismuszentrale, weiß von diesem Problem. Auch Beschwerden von Anwohnern wegen der Standzeiten der Touristen-Busse sind ihr bekannt. „Sie empfinden die Busse als störend.“ Ein weiterer Kritikpunkt sei, „dass die Fahrer leider auch nicht so gut die Halteverbotsbestimmungen beachten“.

„Wir stehen mit den Betreibern beider Unternehmen, die Stadtrundfahrten anbieten, in Kontakt – mündlich und auch schriftlich“, teilt Louisa Sterling mit. Die Stadt sei sehr interessiert daran, die Situation zu ändern. Durch den Einsatz von Elektrofahrzeugen könnte das Problem gelöst werden.

Michael Koch-Ulrich von Buskontor lässt zwei Fahrzeuge durch Rostock, zwei weitere durch Schwerin touren. Er will seine Flotte umrüsten und Elektromotoren einbauen lassen. „Unsere Doppeldecker werden sozusagen kernsaniert“, kündigt er an. Die Hülle der Fahrzeuge aus den 1980er-Jahren, die einen gewissen Oldtimer-Charme versprühen, bleibe erhalten. Das meiste andere wird umgerüstet. Im Winter sollen die Umbau-Arbeiten starten, 2022 die ersten Fahrzeuge fertig sein. „Das ist einfach der zeitgemäße Weg“, ergänzt der Bus-Unternehmer. Viele öffentliche Anbieter würden ebenfalls umrüsten – weil dafür ein Fördertopf angeboten wird.

„Welterbe-Stadt muss Touristen Angebote unterbreiten“

Nach Angaben des Wismarers Klaus Kretz ersetze sein Doppeldeckerbus mindestens fünf Kleinbusse, wie sie vom Marktplatz fahren. Er kann die ablehnende Haltung einiger Wismarer gegenüber den Stadtrundfahrten nicht nachvollziehen. „Wismar ist eine Weltkulturerbe-Stadt. Daher werden immer mehr Touristen nach Wismar kommen. Es gehört dazu, ihnen entsprechende Angebote zu unterbreiten, natürlich auch Stadtrundfahrten. Wir haben die Pflicht, den Gästen unsere Stadt so bequem wie möglich zu zeigen“, ist Kretz überzeugt.

Unternehmen gewähren Nachlass auf Ticketpreis

Über ein Kontingent an Tickets für Stadtrundfahrten verfügt auch die städtische Tourist-Information im Weltkultur-Erbe-Haus. „Sie werden von den Gästen sehr gut nachgefragt“, berichtet Louisa Sterling. Die beiden Anbieter der Stadtrundfahrten, die Wismarer Hanse City Tours und die MS Stadtrundfahrten GmbH aus Schwerin, sind seit diesem Jahr sogar Partner des Couponheftes „WismarPlus“. Beide Unternehmen gewähren ihren Fahrgästen zwei Euro Nachlass auf den Ticketpreis.

So viel verdient Wismar am Tourismus

Es stehe außer Frage, dass der Tourismus ein wichtiger Wirtschaftszweig für die Hansestadt sei. „Die Urlauber lassen jede Menge Geld hier“, weiß Klaus Kretz.

Dazu gebe es auch Erhebungen, erklärt Louisa Sterling. Danach würden Tagestouristen im Durchschnitt 23,80 Euro in Wismar ausgeben, bei Wohnmobilreisenden liege dieser Wert bei rund 44 Euro pro Tag. Diese Angaben wurden im vergangenen Jahr ermittelt.

Trotz des Lockdowns zu Beginn des Jahres verzeichnet die Hansestadt für den Zeitraum Januar bis Juni 19 232 Ankünfte sowie 64 034 Übernachtungen. In diese Erfassung fallen laut Louisa Sterling alle Beherbergungsbetriebe, die über mindestens zehn Schlafgelegenheiten beziehungsweise über mindestens zehn Stellplätze verfügen.

Vor der Pandemie erzielte Wismar Rekordwerte. Im Jahr 2018 wurden beispielsweise 107,7 Millionen Euro „touristische Umsätze“ in Wismar generiert, die Anzahl der Tagesbesucher betrug 2,4 Millionen.

Von Haike Werfel und Kerstin Schröder