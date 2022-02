Wismar

„Was wiegt der materielle Verlust gegen den ihrer drei gefallenen Brüder?“, fragt Michael Herms im Vorwort seines Buches „Annas Kriegsanleihe“. Anna, das ist die Häuslertochter Anna Lendt aus Mecklenburg und die Großmutter von Michael Herms.

Erspartes in Kriegsanleihen

Michael Herms, studierter und promovierter Historiker aus Wismar, begibt sich in seinem Buch auf Spurensuchen, erzählt vom Schicksal der Großmutter und ihrer Familie und des ganzen Dorfes exemplarisch für eine ganze Generation. Romanhaft beschreibt er, wie die junge Anna im Sonntagskleid bei der Sparkasse die Kriegsanleihe zeichnen wird. Wie sie vier Jahre vorher ihren Verlobten kennenlernt. Der, den sie so lange nicht sehen wird, weil er genauso wie die Brüder im Ersten Weltkrieg kämpfen muss und kämpft. Genauso wie 100 Männer aus dem Heimatdorf.

„Nach und nach treffen Todesmeldungen von der Front ein. Als der Tod ihres Bruders Ludwig bekannt wird, lässt Anna sich 1915 auf die Zeichnung einer Kriegsanleihe ein, wovon sie sich ein baldiges Kriegsende und damit die Rückkehr ihrer Lieben erhofft“, schreibt der Historiker. Im zweiten Kriegsjahr, 1915, und nicht wissend, dass noch drei weitere, schlimmere folgen, „investiert“ sie 100 Mark in diese Hoffnung.

Ein kleines Vermögen

Nicht viel Geld im Vergleich zu den Kosten des Krieges, aber ein kleines Vermögen für eine bescheidene Mecklenburger Häuslertochter. Die neun Kriegsanleihen zwischen 1914 und 1918 brachten 98 Milliarden Mark und deckten gut 60 Prozent der deutschen Kriegskosten. Der Historiker nickt: „Die Deutschen haben den Ersten Weltkrieg mindestens zweimal bezahlt.“ Durch ihr Erspartes – erst eingezahlt und dann Krieg und Anleihe verloren – und im Zweifelsfalle auch mit ihrem Leben.

Die, die überleben, bekommen 1925 Post von der Reichsschuldenverwaltung. Nach dem Ende des Weltkrieges, der nicht der einzige bleiben sollte, und nach der Inflation sind ihre Ersparnisse und ihre Kriegsanleihen wertlos.

Romanhafte Kriegsgeschichte up Platt

Und dann beginnt sie die Reise in die Vergangenheit und in die Gedankenwelt einer jungen Frau in dieser Zeit. „De Sieg kümmt nich von sülven, doför möten wi wat daun, Döchting“, lässt der Autor Annas Vater sagen. Die Dialoge sind frei erfunden (und werden im Anhang des Buches auf Hochdeutsch übersetzt!), die Fakten konnte Michael Herms dank Archiven und des Familiennachlasses rekonstruieren.

Hoffnung, Trauer, Sorgen, Angst – Michael Herms erzählt von dem, was Millionen Menschen in der Zeit gefühlt haben, immer wieder und über die Jahre. Vom persönlichen Mikrokosmos erweitert er die Perspektive auf das Heimatdorf. In Groß Laasch, einer Gemeinde im Landkreis Ludwigslust-Parchim, wohnte die Familie, bevor Annas Zweig nach Wismar zog. „Da lebten vor dem Krieg 1000 Menschen. Es waren vielleicht 250 Männer, die eingezogen werden konnten.“ Das Dorf zahlte einen hohen Blutzoll. „Jeder zweite Laascher Mann wird zu einem Weltkriegsopfer.“ Der jüngste war gerade 19, der älteste 35 Jahre alt.

Todesnachrichten

Herms berichtet, wie die ersten Rekruten mit Menschenandrang, Militärkapelle und „Tschingderassa“ am Bahnhof verabschiedet wurden, wo sie kämpften und siegten und wo sie kämpften und starben. „Dat is mien Jung. Wat glöwst du woll, Chrischan, ob hei woll een anständig Graff hett?“, fragt ein Vater den anderen. Die Wahrscheinlichkeit ist gering, dass der Gefallene ein richtiges Grab bekommt. Christian, Annas Vater, muss als Landbriefträger regelmäßig die schlechten Nachrichten in die Familien bringen und bangt dabei um das Leben der eigenen Söhne.

„Früher haben sich die Leute gefreut, wenn der Briefträger kam“, schreibt Michael Herms. „Heute blicken sie ihn fragend an.“ In die Gedanken seiner Protagonisten – Urgroßvater Christian, Großmutter Anna – spinnt er das historische Wissen ein. Die Gedanken an den Alltag, wenn die Männer vom Lande an die Front müssen, statt sich um die Felder und damit die Ernährung ihrer Familien zu kümmern. Christian erzählt, wie dann selbst die „Zurückgestellten“ und die über 40-jährigen Männer gemustert werden und Angst um ihr Leben haben müssen.

Menschenverbrauch

„Die Einberufung zum Waffendienst erfolgt erst nach Verbrauch der zurzeit noch in erheblicher Zahl verfügbaren Landsturmpflichtigen des ersten Aufgebots“, denkt Christian und schreibt Michael Herms aus einer offiziellen Verlautbarung von 1815. Mehr als zehn Jahre lang erzählt Michael Herms so aus Annas und Christians Leben, aus der Gedankenwelt von Vater und Tochter und der Menschen um sie herum. Ein starkes Antikriegsbuch, eine intensive Biografie!

Pars pro toto – ein Teil steht für das Ganze. Der Blick auf ein Menschenleben und einen Aspekt daraus – Annas Kriegsanleihe – steht stellvertretend für all das Leid, das Sterben, den Hunger der Zeit. Dafür, dass Rohstoffe und Lebensmittel an die Front gingen, so dass gerade in den großen Städten wie Rostock Monat für Monat der Hunger mehr zum Alltag gehörte.

Hunger, Elend, Tod

Gut neuneinhalb Millionen Soldaten sterben in Europa, die Anzahl der zivilen Opfer wird auf weitere sieben Millionen Menschen geschätzt. Im „Hungerwinter“ 1916/17 sterben Einhunderttausende, an der Spanischen Grippe zwischen 1918 und 1920 mindestens zwanzig Millionen Menschen.

Michael Herms lässt Anna all das Elend erzählen, glücklich darüber, dass sie es auf dem Land leichter hat, während Frauen aus den Städten oft durch die Dörfer ziehen, „um Speck, Eier oder Honig zu hamstern.“ Und sie schreibt ihrem Hermann: „Ist eigentlich wahr, dass die Franzosen nur 100 Gramm Brot am Tag bekommen? Bei uns sind es zurzeit 150 Gramm, wenngleich das Mehl mit Kartoffeln gestreckt wird.“ Dazu einmal die Woche 150 Gramm Fleisch, bis auch die nicht mehr reichen – es kommt zu fleischlosen Wochen.

Glück und Unglück

Hermann, Annas Verlobter, wird 1490 Tage lang die Uniform tragen. „Von der Maas bis an die Memel – durch Belgien, in Frankreich, Russisch-Polen, Weißrussland, Litauen, Lettland und wieder in Frankreich“, schreibt Michael Herms. Hermann hat mehr Glück als viele seiner Kameraden und mehr Glück als Annas Brüder. Drei von vier Brüdern sterben, Ludwig und Adolf fallen, Heinrich stirbt in einem Militärlazarett an der Spanischen Grippe.

Hermann, Annas Ehemann, kehrt 1918 äußerlich unversehrt in die Heimat zurück, das Paar konnte bereits 1917 heiraten, als Hermann auf Heimaturlaub war. Hermann hat seinem Enkel gut 200 Seiten handschriftliche Erinnerungen auf Sütterlin hinterlassen – ein Schatz für den Historiker!

Lebensende in Wismar

Im Jahr 1939 zieht die Familie nach Wismar, Hermann wird als Regierungsoberbauinspektor ins Wismarer Hochbauamt versetzt. Anna stirbt 1946 im Alter von 55 Jahren, Hermann heiratet ein zweites Mal und baut in Wismar auch nach dem Zweiten Weltkrieg Häuser. „Im Krieg war er als Baumeister der ehrenamtliche Feuerwehrchef in Wismar“, erzählt Herms.

Beide Großeltern konnte Michael Herms nicht persönlich kennenlernen. „Meine Oma verstarb neun Jahre vor meiner Geburt. Und der Opa ist 1955 nach Westdeutschland gegangen und hat sich nie wieder in die DDR getraut“, erzählt der Historiker, Jahrgang 1955. Aber das wäre eine andere Geschichte. Für ihn wurden die Großeltern, die er nicht kennenlernen durfte, durch das Buch lebendig. Das Buch ist im Verlag „Edition Temmen“ erschienen, ISBN 978-3-8378-4068-1.

Von Nicole Hollatz