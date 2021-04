Die Sana-Kliniken AG will konzernweit den Service- und Logistikbereich schließen. An ihren beiden Standorten in Mecklenburg verlieren zahlreiche Beschäftigte in Wismar und in Bad Doberan bis Jahresende ihre Arbeit. Die Gewerkschaft Verdi kündigt Widerstand an. Mehr Informationen dazu, lesen Sie hier.