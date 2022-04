Wismar: Sana Konzern macht im Corona-Jahr 2021 Millionen-Überschuss 

Wismar

Die Bewältigung der Corona-Pandemie und die Versorgung der Patienten war im vergangenen Jahr eine extreme Herausforderungen für die Kliniken der Sana AG, zu der auch Wismar gehören. „Unsere Kliniken hatten erhebliche pandemiebedingte Erlöseinbußen zu verkraften, die durch die staatlichen Rettungsschirme teilweise kompensiert worden sind“, erklärt der Vorstandsvorsitzende Thomas Lemke. Trotzdem konnte die Weiterentwicklung des Konzerns forciert und in allen Geschäftsbereichen zulegt werden.

Drittel des Überschusses durch neue Geschäftsfelder

In 2021 stieg der Umsatz der Sana Kliniken AG pandemiebedingt leicht auf 3 Milliarden Euro nach 2,9 Milliarden Euro im Vorjahr. Der Konzernjahresüberschuss hat sich um rund 12 Prozent auf 67,1 Millionen Euro erhöht. Dabei entfällt inzwischen mehr als ein Drittel auf neue Geschäftsfelder. „Unserem Ziel nach einem ausgewogenen Ertragsverhältnis zwischen Serviceangeboten für Geschäftskunden, ambulanter Versorgung und der klassischen stationären Versorgung kommen wir damit immer näher“, zeigt sich Irmgard Wübbeling, Finanzvorstand, über den Ertragsmix zufrieden. Und das Ziel ist klar formuliert: In den kommenden Jahren will der Konzern mit analogen und digitalen Angeboten zum führenden Gesundheitsdienstleister für Privatpersonen und Unternehmen im deutschsprachigen Raum werden.

Inzwischen unterstützt Sana diverse Großunternehmen bei gesundheitlichen Vorsorgeangeboten. Außerdem sind aufgrund gestiegener Nachfragen diverse Angebote für externe Gesundheitseinrichtungen entwickelt worden.

Trend zur ambulanten Versorgung hält an

Die Zahl der Patienten erhöhte sich 2021 auf rund zwei Millionen (2020: 1,8 Millionen). Die Zahl der stationären Behandlungsfälle ging im Vergleich zum Vorjahr pandemiebedingt leicht zurück, reduzierte sich jedoch um 15 Prozent gegenüber 2019. Die Schwere der stationär behandelten Fälle ist aber gestiegen. Ein Teil ist dabei auf die über 15 000 Corona-Patienten zurückzuführen, die allein 2021 versorgt wurden. Ein Viertel davon lag auf Intensivstation. Immer öfter werden Patienten inzwischen ambulant versorgt.

Inzwischen ist Sana führend bei Management-Verträgen für andere Krankenhäuser. Von der Beratung über die Nutzung ausgewählter Dienstleistungen im Krankenhausalltag bis zur Übernahme des Managements einer Klinik nutzen neun Klinikverbünde mit 25 Standorten diese in der Branche einzigartige Kombination von Dienstleistungen. Externe Kliniken profitieren dabei etwa im Einkauf, in der Medizintechnik oder in Medizin und Pflege von der Expertise des großen Krankenhauskonzerns.

Expansion in die Schweiz

Ebenfalls expansiv sind die beiden auf Firmenkunden ausgerichteten Bereiche Sana Einkauf & Logistik (SEL) und Sana Klinik Service (SKS) unterwegs. Nachdem die SEL Sana Kliniken AG in den Vorjahren einige Kunden in der Schweiz gewinnen konnte, bereitet die Sana Gruppe den nächsten Schritt mit einer eigenen SEL-Niederlassung und eidgenössischen Kollegen vor Ort vor. Künftig können neben den bisherigen 23 Kliniken mit 3200 Betten noch weitere Einrichtungen in der Schweiz von den Einkaufsvorteilen des größten Klinik-Einkaufverbundes im deutschsprachigen Raum profitieren. Aktuell versammeln sich fast 1400 Gesundheitseinrichtungen aller Trägerarten mit einem Einkaufsvolumen von rd. 3,2 Mrd. Euro unter dem SEL-Dach.

Kündigungen in Wismar

Die Mitarbeiterzahl erhöhte sich vor dem Hintergrund der Portfolioänderungen im Berichtszeitraum um knapp 1000 auf rund 34 600. In Wismar ist allerdings zum Jahresende Personal abgebaut worden. Insgesamt 50 Frauen und Männern im Servicebereich wurde kündigen. Sie waren in der Tochtergesellschaft Sana DGS pro.service angestellt. Dazu gehören der Hol- und Bringedienst, der Patientenbegleitdienst, Info/Pforte, Stationshilfsdienst, Wäscheservice, Archiv und Modul. Bundesweit wollte der Sana-Konzern insgesamt 1000 Servicebeschäftigte in seinen Kliniken auf die Straße setzen. Als Grund nennt das Unternehmen fachliche Spezialisierungen und damit Umstrukturierungen.

Das Investitionsvolumen des Konzerns blieb im abgelaufenen Jahr mit 167 Millionen Euro hoch (2020: 184 Mio. Euro). „Für die Zukunft werden immer stärker digitale Lösungen und Anwendungen im Vordergrund stehen“, skizziert Irmgard Wübbeling die künftige Investitionspolitik. Um die klinischen Prozesse in den Krankenhäusern und die Versorgung der Patienten zu verbessern, setzt die Sana Gruppe aktuell mehrere digitale Projekte im Rahmen des Krankenhauszukunftsgesetzes um. Neben einem Patientenportal steht hier das digitale Entlassmanagement ganz oben auf der Agenda. Ausgebaut haben die Sana Kliniken zudem die Zusammenarbeit mit Digitalunternehmen. So fiel mit dem in London ansässigen Start-up Fundamental VR der Startschuss zur Virtual Reality-basierten Trainingssimulation für die Ausbildung von OP-Kräften.

Von OZ