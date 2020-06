Wismarer Spielhallen-Betreiber verärgert: Nur in MV stehen Automaten noch still

Wismar/Neubukow

Nichts geht mehr an den Spielautomaten von Doreen und Jürgen Mathes. Vor zweieinhalb Monaten mussten die Betreiber ihre beiden Spielhallen in Wismar und Neubukow wegen der Ansteckungsgefahr durch das Coronavirus schließen. Doch die Kosten für Miete und Strom, die Leasinggebühren für die Geräte sowie die Sozialabgaben für ihre Mitarbeiter laufen weiter. Die Unternehmer befürchten nun die Insolvenz.

Unternehmer bezweifeln Verhältnismäßigkeit

„In allen Bundesländern dürfen die Spielhallen inzwischen wieder öffnen, nur in Mecklenburg-Vorpommern nicht“, beklagen die Eheleute. „Hier will die Landesregierung erst am 15. Juni überhaupt mal darüber beraten.“ Das können die Spielhallen-Betreiber angesichts der geringsten Zahl von Corona-Infektionen, die MV sowohl absolut als auch in Bezug auf die Bevölkerungszahl habe, nicht nachvollziehen.

Sie verweisen auf die erfolgten Lockerungen für die Wirtschaft und den Tourismus. Auch Tattoo-Studios, Fitnesscenter und Kinos dürfen längst wieder öffnen. „Einzelne Wirtschaftsbereiche wurden jedoch bis heute nicht berücksichtigt und dies ohne jede Verhältnismäßigkeit. Es wirkt fast schon willkürlich!“ erklären die beiden Unternehmer, die in Neubukow zu Hause sind.

Schutzmaßnahmen seien problemlos möglich

Nach ihren Aussagen würden sich die vorgegebenen Hygienemaßnahmen in den Spielhallen sogar noch besser einhalten lassen als in vielen anderen bereits geöffneten Bereichen. Bei einer durchschnittlichen Größe von 150 Quadratmetern könnten ohnehin maximal zwölf Geräte aufgestellt werden.

Somit ist die maximale Anzahl an Gästen beschränkt und ein Abstand von drei Metern zwischen den Spielautomaten jederzeit gegeben. „Außerdem steht zwischen den Geräten sowieso eine Wand“, erläutert Jürgen Mathes auf Nachfrage. Die regelmäßige Verwendung von Desinfektionsmitteln und die Einhaltung der generellen Regeln zum Infektionsschutz seien für den gebürtigen Wismarer ohnehin selbstverständlich.

Zehn Angestellte in Kurzarbeit geschickt

„Was viele nicht wissen: Wir betreiben die Spielhallen mit dem gesetzlichen Auftrag des Staates, den natürlichen Spieltrieb der Bevölkerung in legale und überwachte Bahnen zu lenken“, sagen die Eheleute, die seit 30 Jahren Unternehmer und Arbeitgeber sind. In ihren Spielhallen beschäftigen sie insgesamt zehn Angestellte. Die mussten sie in Kurzarbeit schicken. „Unser Familienunternehmen gibt es seit über 25 Jahren. Wir sind ein verlässlicher Arbeitgeber, Steuerzahler, Sponsor für Sport- und Karnevalsvereine sowie für freiwilligen Feuerwehren und erfüllen einen wichtigen Auftrag im Sinne des Spieler- und Jugendschutzes.“

Betreiber warnen: Spieler weichen aufs Internet aus

In der Corona-Pandemie würde sich hingegen das illegale Spiel im Internet immer mehr ausweiten. Die Spielhallen-Betreiber verweisen auf eine entsprechende Fernsehwerbung, die nach ihrer Wahrnehmung aktuell noch verstärkt gesendet werde. „Diese Unternehmen schaffen keine Arbeitsplätze und zahlen keine Steuern in Deutschland. Und was noch schlimmer ist: Der Spieler- und Jugendschutz findet hier nicht statt. Es können mit einem Klick Tausende Euro verloren werden“, berichtet Doreen Mathes.

„Ganz anders in unseren Spielhallen, in denen durch die deutschen Gesetze strenge Einsatzlimits, Zeitbeschränkungen für das Spiel und gut geschultes Personal vorhanden sind.“

Somit halten die Mecklenburger die aktuelle Situation für untragbar – sowohl für ihre Spielgäste, die Mitarbeiter als auch für sich als Unternehmer. „Das Ergebnis ist, dass das illegale Spiel im Internet ohne Grenzen weiter blüht und regionale Unternehmer in die Insolvenz getrieben werden. Am Ende sind der Spielgast und unsere Mitarbeiter die größten Verlierer“, meinen die Eheleute.

Wismarer Landtagsmitglied um Hilfe ersucht

Sie haben sich Hilfe erhoffend an den SPD-Landtagsabgeordneten Tilo Gundlack gewandt. Der Wismarer versicherte, dass er mit vielen Kollegen die Landesregierung auf die Probleme hinweise. „Uns erreichen zahlreiche Briefe von Unternehmern mit den gleichen Anliegen. Ich kann sie alle verstehen. Die Argumente sind immer die gleichen. Aber warum haben wir auch so wenige Infektionsfälle? Weil behutsam hochgefahren wird. Das ist viel schwerer, als alles runterzufahren. Nächste Woche ist wieder ein Zeitfenster rum nach zahlreichen Öffnungen, da will die Regierung neu entscheiden. Wir können nur darauf drängen, dass sie sich dann auch mit den Spielhallen befasst.“

Von Haike Werfel