Blutkonserven werden dringend benötigt – in MV allein täglich 350. „Auch wenn sich die Konservenbestände nach diesem, für die Blutspende turbulenten, Sommer wieder leicht erholt haben, ist die Versorgungslage nach wie vor angespannt“, sagt Silke Hufen, Sprecherin des DRK Blutspendedienstes Mecklenburg-Vorpommern. Doch offenbar ist nicht jeder gut genug für eine Blutspende. Das zumindest kreidet der Wismarer Olaf Wramp an.

Der 38-Jährige, der von den meisten nur Olaf Wunderbar genannt wird, ist homosexuell, geht offen mit dem Thema um – und engagiert sich. Allein in diesem Jahr war er auf 22 Christopher-Street-Days (CSD), Demonstrationen für die Rechte queerer Menschen, und 13 Sonderveranstaltungen der queeren Community. Dabei hat er sich auch immer wieder für ein Thema stark gemacht: die Diskriminierung von homo-, bi- und transsexuellen Männern bei der Blutspende.

Vor 2017 komplett ausgeschlossen von Blutspende

Das Problem: Männer, die mit Männern Geschlechtsverkehr haben, dürfen nur nach viermonatiger Sex-Abstinenz Blut spenden – oder müssen monogam leben. „Die erste Frage, die sich mir stellt: Wie soll ich das nachweisen? Soll ich meine sexuell frustrierten Partner mitbringen?“, fragt Wramp leicht zynisch. Und die zweite Frage, die sich ihm aufdrängt: Warum ist das so? Was der Wismarer betont: „Es geht explizit um Männer, lesbische oder bisexuelle Frauen betrifft das nicht.“

Vorab: Es hat sich bereits einiges verbessert. Noch bis 2017 sind homo-, bi- und transsexuelle Männer gänzlich von der Blutspende ausgeschlossen gewesen. Das Argument: Sie zählen zu einer Risikogruppe, wären öfter von HIV-Infektionen betroffen. Vor vier Jahren dann also endlich die „Zulassung“ – allerdings nur, wenn man ein Jahr lang keinen Geschlechtsverkehr gehabt hat. Erst am 24. September dieses Jahres wurde die Sperrfrist auf vier Monate verkürzt.

Unterscheidung zwischen homo- und heterosexuell bleibt

„Darüber freuen wir uns sehr, denn es kommt auf jede Spenderin und jeden Spender an, der sein Blut für Patienten in Not spendet“, sagt DRK-Sprecherin Hufen. Genau das sei der Knackpunkt, wie Roy Rietentidt, Bildungsreferent des Lesben- und Schwulenverbandes (LSVD) Queer MV betont: „Es geht um Leben retten und trotzdem wird ein Unterschied zwischen heterosexuellen und nicht-heterosexuellen Menschen gemacht. Warum werden homo-, bi- und transsexuelle Männer überhaupt noch extra aufgeführt?“

Denn auch heterosexuelle Männer und Frauen können für vier Monate von der Blutspende ausgeschlossen werden – wenn sie häufig wechselnde Partner beziehungsweise Partnerinnen hatten. So steht es in den Richtlinien. Männer, die mit Männern Sex haben, müssen aber monogam leben oder gänzlich auf Geschlechtsverkehr verzichten. „Mit den neuen Regeln hat sich nichts verbessert. Es bleibt Diskriminierung“, empört sich Rietentidt.

Meisten EU-Länder machen keinen Unterschied

Die DRK-Sprecherin rechtfertigt die Unterscheidung so: „Sie hat mit den härteren Sexualpraktiken von Homosexuellen zu tun. Ein erhöhtes Risiko bleibt bei ihnen.“ Dem LSVD-Referenten falle zu solchen Äußerungen kaum noch etwas ein: „Das ist doch absoluter Quatsch. In was unterscheidet sich das Sexualleben von Heterosexuellen? Das sind absolut veraltete Ansichten, Vorurteile, die seit 30 Jahren bestehen, als homosexuelle Männer tatsächlich noch häufiger von HIV betroffen waren.“ Was ihn besonders wütend macht: „Wir treten auf der Stelle. Deutschland ist eines der wenigen Länder der EU, in denen bei der Blutspende in dieser Hinsicht noch Unterschiede gemacht werden.“

Professor Michael Walter, kommissarischer Leiter des Instituts für Transfusionsmedizin der Uniklinik Rostock, halte die Regeln bezüglich homo-, bi- und transsexueller Menschen im Vergleich zu heterosexuellen Männern auch zum Teil für diskriminierend: „Sie müssten gegebenenfalls in bestimmtem Punkten überdacht werden.“ Dennoch gibt er zu Bedenken, dass sich das Paul-Ehrlich-Institut, der Arbeitskreis Blut und die Deutsche Gesellschaft für Transfusionsmedizin, die die Regeln machen, etwas dabei gedacht haben: „Den Entscheidungen liegen in aller Regel Studien und Statistiken zugrunde.“

Viele Menschen, die spenden wollen, aber nicht dürfen

Ob nicht eher nach der Verhütung gefragt werden müsste als nach der Anzahl der Sexualpartner – egal ob hetero- oder homosexuell? „Das kann sicher diskutiert werden. Geschützter Sexualverkehr bei nicht häufig wechselnden Partnern sollte meines Erachtens nach kein Ausschlusskriterium sein“, sagt Professor Walter. „Das würde sonst ja zahlreiche Spender ausschließen.“

Doch es könnten mit einer Gleichstellung deutlich mehr sein, wie Rietentidt sagt: „Ich habe hier so viele junge Leute, die gerne spenden würden, durch die Bestimmungen aber nicht können.“ Lügen wollen sie nicht, wie er sagt. Wobei er auch weiß, dass es viele in der Szene gibt, die ihre sexuelle Gesinnung bei der Blutspende für sich behalten und somit einfach trotzdem spenden. „Sicherlich hat die Sicherheit des Blutes oberste Priorität, aber es gibt diagnostisch genug Möglichkeiten heutzutage, damit niemand aus der queeren Szene ausgeschlossen werden muss.“

Spießroutenlauf bei Blutspende-Versuch

Es werde einfach zu wenig über das Thema gesprochen, sagt der Wismarer Olaf Wramp. „Es gibt sicher auch Ärzte, die die Regeln unbefriedigend finden.“ Der LSVD versuche deshalb, mit Aktionen die Öffentlichkeit zu sensibilisieren, wie wiederum Roy Rietentidt erzählt. „Und wir haben als Verband immer einen Daumen auf der Politik.“

Olaf Wramp selbst sei übrigens nicht der klassische Blutspender, habe aber vor seinem Coming Out 2015 auch ab und an gespendet. Danach habe er es einmal versucht und beschreibt die Erfahrung als Spießrutenlauf: „Nachdem ich all die Stationen vor der Blutspende durchlaufen hatte – also Fragebogen ausfüllen, Blutabnahme, körperliche Untersuchung – habe ich letztendlich im Arztgespräch erfahren, dass ich nicht spenden darf, weil ich homosexuell bin.“ Anschließend musste er unverrichteter Dinge den langen Gang an all den wartenden Spendern zurück. „Einige fragten mich, warum ich gehe. Ich antwortete wahrheitsgemäß: Weil ich schwul bin“, erinnert er sich. Kopfschütteln und teils beschämte Blicke seien die Resonanz gewesen.

