Wismarer ist seit 30 Jahren HIV-positiv: „Ich fühle mich einsam“

Wismar

Marcel (Name von der Redaktion geändert) lebt seit 30 Jahren mit dem HIV-Virus im Körper. Er ist zwar bereit, seine Geschichte zu erzählen, möchte aber unerkannt bleiben. „Man wird sofort stigmatisiert, wenn Menschen erfahren, dass man HIV-positiv ist“, weiß der 61-Jährige aus eigenem Erleben. „Denn diese Krankheit haben nur Neger, Homos, Nutten und Drogenabhängige. Also hast du einen falschen Umgang, wenn du dich infiziert hast. In den Augen der Sozialgesellschaft ist HIV schlimmer als Syphilis.“

Dabei können Menschen, bei denen die Infektion rechtzeitig erkannt wurde und behandelt wird, heute gut und lange leben. Marcel hat die Diagnose im Oktober 1991 erfahren. „Mir ging’s grippig, also bin ich zum Arzt. Als er sagte, dass ich positiv bin, dachte ich: Jetzt stehen mir schwere Zeiten bevor.“

„Ich habe nur einmal die Kontrolle fahren lassen“

Der damals 31-Jährige lebte in Hamburg, arbeitete als Buchhalter und Kundenberater. Als junger, aufstrebender Mann war er aus seiner Kleinstadt weggegangen. Er habe sofort gewusst, wo er sich angesteckt haben könnte, sagt er. „Ich bin ein ziemlich kontrollierter Mensch. Auch als junger Mann schon. Ich habe nur einmal die Kontrolle fahren lassen, auf einer Party am ersten August-Wochenende 1991“, erinnert er sich noch genau. Ein paar Wochen später hatte er grippeähnliche Symptome.

Das HIV ist ein „menschliches Immunschwächevirus“. HIV-positiv bedeutet, dass das Virus im Blut nachgewiesen wurde, also HI-Viren eines anderen Menschen ins Blut gelangt sind. „Bei der Diagnose dachte ich, ich muss jetzt sterben“, sagt er und erzählt von der Homosexuellen-Szene in Hamburg. Dort habe er gesehen, wie mancher Mann immer blasser wurde, dann immer schlanker. „Irgendwann war er nicht mehr da.“

Seit 15 Jahren nimmt er Medikamente

Doch Marcel hat alles in allem Glück. Während manch ein Betroffener 70 Pillen und mehr am Tag schluckt, muss er erst seit 15 Jahren Medikamente nehmen. Seit 2015 nimmt er als Beta-Tester an einer Studie teil. „Das hat psychische Nebenwirkungen bis hin zu Selbstmordgedanken“, sagt er.

Nach der Jahrtausendwende kommt er mit seinem damaligen Partner nach Nordwestmecklenburg. Als die Beziehung in die Brüche geht, zieht er nach Wismar. Der gelernte Restaurator für Möbel betätigt sich auch als bildender Künstler. Er jobbt im Call-Center und als Kellner.

Immer noch viel Unwissen über HIV-Positive

„Zwar haben wir heute eine andere Zeit, aber die Menschen sind uninformiert und haben deshalb Berührungsängste uns HIV-Infizierten gegenüber“, beklagt er. Selbst bei Medizinern habe er solche Erfahrungen gemacht. Nach seiner Rücken-Operation notierte der Reha-Arzt auf dem Anamnesebogen des Patienten, dass er HIV positiv ist. Auf Marcels Nachfrage soll er begründet haben: Die Ersthelfer müssten sich schützen, falls ihm etwas passieren sollte.

„So etwas erlebe ich immer wieder“, berichtet er. „Ich erkläre dann, meine Viruslast ist gleich null, ich bin in ärztlicher Behandlung. Gleichzeitig frage ich den Mediziner, wann er denn seinen letzten HIV-Test gemacht hat.“ Die meisten Menschen würden immer noch nicht wissen: HIV ist relativ schwer übertragbar. Im Alltag kann das Virus gar nicht übertragen werden. Eine Ansteckung ist nur möglich, wenn Viren in ausreichender Menge in den Körper gelangen. Das passiert vor allem beim Sex oder Drogenkonsum. Und davor kann man sich schützen.

Ein junger Mann führt einen HIV-Heimtest durch. Das ist seit Herbst 2018 möglich. Quelle: Britta Pedersen

Marcel hat eine Lymphdrüsenkrebs-Erkrankung überstanden. Jetzt steht ihm erneut ein Klinikaufenthalt bevor. Er muss ein Geschwür untersuchen lassen, das er getastet hat. „Ich fühle mich unsicher, weil ich wieder mit desinformierten Menschen rechnen muss. Dabei sollte man gerade im Krankenhaus kompetentes Personal erwarten dürfen.“

Corona hat die Einsamkeit noch verstärkt

Seit 2016 arbeitet er nicht mehr. Auch seine künstlerische Tätigkeit ist weniger geworden. „Meine Kreativität geht jetzt ins Essen kochen.“ Im Laufe der letzten Jahre habe er sich zunehmend zurückgezogen, sagt er. Die Corona-Pandemie hat die Situation noch verstärkt, vor allem psychologisch. „Ich fühle mich ein bisschen einsam ohne meine Familie und ohne Freunde“, gesteht Marcel. „Aber das kenne ich mein Leben lang.“ Seine Angehörigen bedauern zwar, dass er sich infiziert hat, sie würden ihn aber nicht abstempeln. Seine Eltern unterstützen ihn finanziell etwas.

Freunde habe er in Wismar keine, nur eine Freundin. Mit ihr könne er sich austauschen und anregende Gespräche führen. Das treffe auch für eine sehr gute Bekannte zu, Gabriele Drisga von der Beratungsstelle für sexuelle Gesundheit und Aufklärung AIDS-Hilfe Westmecklenburg.

„Die Menschen müssen sich ändern“

„Ich habe versucht, Anschluss im Schulz-Verein, dem Schwulen- und Lesbenzentrum, zu finden. Aber das ist eine eingeschworene Männergemeinschaft. Wer der Gruppendynamik nicht folgt, hat keine Chance. Ich hab’s aufgegeben.“ Allerdings lernte er dort einen Mann kennen, der im betreuten Wohnen lebt. „Um ihn kümmere ich mich und helfe ihm bei Alltagsbelangen. Wenn mein Herz jemanden findet, dann möchte ich, dass es demjenigen gut geht. Leute, die anders sind, interessieren mich.“

Er fühlt sich in Wismar nicht zu Hause, sagt Marcel. Aber das wäre in jeder anderen Stadt auch so. Deshalb kommt es für ihn nicht infrage, beispielsweise in eine Großstadt zu ziehen, wo er mehr Leute kennenlernen könnte. Das sei dann auch nur oberflächlich, meint er. „Die Menschen müssen sich ändern“, ist er überzeugt, „aber das ist eine Illusion.“

In MV leben 1000 HIV-positive Menschen HIV ist die Abkürzung für „Human Immunodeficiency Virus (Menschliches Immunschwäche Virus)“. Ende 2019 lebten nach Angaben des Robert-Koch-Instituts rund 90 700 HIV-positive Menschen in Deutschland, davon sind 73 100 Männer und 17 600 Frauen. Über heterosexuelle Kontakte haben sich 11 300 Menschen infiziert, 8300 als Drogenabhängige und rund 450 über Blutprodukte. 55 900 Männer haben sich beim Sex mit Männern angesteckt. In Mecklenburg-Vorpommern leben schätzungsweise 1000 HIV-Positive. Dank der Therapie haben Menschen mit HIV gute Chancen auf eine normale Lebenserwartung bei guter Lebensqualität. Kurz gesagt: Mit HIV kann man heute gut und lange leben. Auch wer spät diagnostiziert wurde, hat beste Chancen, dass sich das Immunsystem wieder erholt. Fortschritte in der Forschung haben in den letzten zehn Jahren für eine erhebliche körperliche und seelische Entlastung von Menschen mit HIV gesorgt. Sehr wirkungsvolle Medikamente ermöglichen den meisten HIV-Positiven ein fast normales Leben und verhindern, dass es zu einer Aids-Erkrankung kommt. Bei den allermeisten lässt sich die Viruslast im Blut so weit herunterdrücken, dass der Erreger nicht mehr nachweisbar ist. Sie können dann ihren Partner oder ihre Partnerin beispielsweise auch beim Sex nicht anstecken. Allerdings müssen die Infizierten lebenslang Medikamente einnehmen, sonst nehmen die Viren wieder rasch überhand. (Quelle: Deutsche Aidshilfe) Die Beratungsstelle für sexuelle Gesundheit und Aufklärung der Aidshilfe Westmecklenburg befindet sich in der Zeughausstraße 31 in Wismar. Ein Umzug ist in die Kleinschmiedestraße 7 geplant, wo sie ab dem 2. Januar barrierefrei zu erreichen sein wird. Kontakt unter Telefon 03841 - 214755

Von Haike Werfel