Wittenbeck

Der Sportplatz in Wittenbeck nimmt langsam wieder Gestalt an: In dieser Woche werden die Masten für die neue Flutlichtanlage aufgestellt. Auch die Kabel dafür werden in Kürze verlegt. Nach Angaben von Thomas Zietz, Vorsitzender des SV Wittenbeck, sollen in den kommenden zwei Wochen auch die Ballfangzäune aufgestellt werden. „Der letzte Rest der Maulwurfssperre fehlt noch“, sagt er. Sie soll verhindern, dass die Tiere Haufen aufwerfen.

Dann wird die Deckschicht aufgebracht, bevor der neue Rollrasen verlegt werden kann. Das wird allerdings nicht vor Mitte März der Fall sein. „Wir können uns also Zeit lassen“, sagt Thomas Zietz. „Diese Saison spielen wir nicht mehr darauf.“ Denn bevor der Rasen betreten werden kann, müsse er zunächst ordentlich anwachsen.

Der Platz an der Kühlungsborner Straße wird komplett erneuert. Zunächst wird er um fünf Meter in Richtung der Mehrfamilienhäuser verschoben. Dadurch kann der erforderliche Sicherheitsabstand zum neu gestalteten Spielplatz eingehalten werden. Außer den Ballfangzäunen und der neuen LED-Flutlichtanlage wird auch eine Beregnungsanlage installiert. Für die Arbeiten stellt das Landwirtschaftsministerium etwa 624 447 Euro zur Verfügung. Die Gemeinde übernimmt den Rest der Kosten, also noch etwa 20 000 Euro.

Verein trainiert in Rethwisch

Weil der Verein den eigenen Platz derzeit nicht nutzen kann, hat der SV Wittenbeck seine Punktspiele alle auswärts gespielt. „Seit Oktober trainieren wir in Rethwisch“, sagt Thomas Zietz. Den Platz dort könne man noch bis Ende Februar nutzen. „Wir verhandeln gerade, ob wir danach nach Bastorf gehen können. Das steht aber noch nicht fest.“

Baufällige Scheune abgerissen

Eine weitere große Brachfläche außer dem Sportplatz gibt es seit Kurzem in der Straße zur Kühlung. Dort hatte eine hölzerne Scheune gestanden, die über die Jahre zunehmend verfiel. Die Gemeinde war an den Eigentümer herangetreten und hatte ihn gebeten, sie abzureißen. „Jetzt hat er guten Willen gezeigt“, sagt Bürgermeister Dirk Stübs. „Ich bin froh, dass wir damit eine Gefahrenstelle weniger im Ort haben.“

Pläne, was auf dem Areal passieren soll, sind der Gemeinde seinen Angaben zufolge bisher nicht bekannt.

Von Cora Meyer