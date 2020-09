Wittenbeck

Touristische Projekte stehen auf der Tagesordnung des Bauausschusses der Gemeinde Wittenbeck am Dienstag, dem 8. September. Auf der Tagesordnung steht eine Bauvoranfrage für den Bau einer Ferienwohnanlage mit Gewerbe im Erdgeschoss und eine für einen möglichen Anbau an die Gaststätte „Nasse Ecke“.

Zudem beraten die Ausschussmitglieder von 18 Uhr an im Feuerwehrgebäude ( Kühlungsborner Straße 6a) über die Errichtung einer Flutlichtanlage und eines Ballfangzaunes auf dem Sportplatz. Noch einmal Thema im Ausschuss ist, dass die Gemeinde sieben Hundetoiletten aufstellen will. Dafür haben zwei Firmen ein Angebot abgegeben.

Standort für zweiten Spielplatz gesucht

Zudem ist die Gemeinde Wittenbeck auf der Suche nach einem Standort für einen zweiten Spielplatz. Der Spielplatz neben dem Sportplatz wird saniert und in einen Mehrgenerationenplatz umgewandelt. Deshalb müssen einige der alten Geräte abgebaut werden, die nach Angaben von Bürgermeister Dirk Stübs möglicherweise an anderer Stelle im Ort wieder aufgestellt werden könnten. Auf der Tagesordnung des Bauausschusses stehen außerdem ein neuer Winterdienstvertrag, ein Spiegel in der Hofstraße, ein Bushäuschen, die Markierung von Parkflächen sowie die Sanierung und Vermietung einer Gemeindewohnung.

Der Ausschuss ist öffentlich und beginnt mit einer Bürgerfragestunde.

