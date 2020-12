Wittenbeck

Die alten Container, in denen bisher das Clubhaus des Golfclub Wittnebck untergebracht ist, kommen weg. Stattdessen will Werner Gallas, Geschäftsführer der Golf und Hotelresort Wittenbeck GmbH (GHW) an der Stelle ein neues, wesentlich größeres Clubhaus bauen. Und vier weitere Gebäude mit insgesamt 72 Ferienwohnungen.

„Das Clubhaus soll das Herzstück der Anlage werden“, sagt Werner Gallas. Dort sollen unter anderem ein Spabereich, ein Wellness- und ein Fitnessbereich entstehen. Er plant aber auch eine Weinhandlung und ein Restaurant mit gehobener italienischer Küche. „Das Clubhaus ist für alle offen“, sagt der Geschäftsführer.

Herrlicher Ausblick

„Man muss nicht Mitglied des Golfclubs sein.“ Er geht davon aus, dass sich die Gästeklientel durchmischen wird, beispielsweise auch mit Radtouristen . „Und das ist auch gut so.“ Allerdings sei die Lage des Adlon Golf und Country Club – so der offizielle Name des Projekts der Jagdfeld-Gruppe – in der Mitte des Platzes für Golfer natürlich besonders reizvoll. „der Ausblick ist herrlich“, sagt Werner Gallas. „Der liebe Gott muss ein Golfer gewesen sein.“

Aber nicht nur Urlauber, sondern auch Firmen könnten die hochklassigen Unterkünfte nutzen. „Es gibt Tagungsräumlichkeiten“, sagt Werner Gallas. Die Anlage selbst ist autofrei. Gäste werden mit einem elektrischen Golfcart am Parkplatz abgeholt und zum Clubhaus gefahren, wo sie sich anmelden. Dann bringt man sie in ihre Residenz, wie Werner Gallas es nennt.

Schornsteine und Geothermie

Der Gebäudekomplex soll so aussehen, als ob er schon länger auf dem Golfplatz stehen würde. Die Dächer werden mit Schiefer gedeckt, es gibt Sprossenfenster, außerdem verwenden die Architekten beispielsweise gealtertes Zinkblech. Die Bauherren haben sich für englische Landhaus-Architektur entschieden. „Daran ist das Verwinkelte, Kleinteilige interessant“, sagt Werner Gallas.

Er ist überzeugt, dass das gut in die Wittenbecker Landschaft passt. Charakteristisch seien auch auffällige Schornsteine. Die sind allerdings eher für die Optik entscheidend. Klassisch für die Heizung genutzt werden sie in dem Club nicht: Die ganze Anlage soll über Geothermie betrieben werden. „Voruntersuchungen dazu laufen bereits“, sagt Werner Gallas.

Stattdessen sollten die Häuser Behaglichkeit ausstrahlen. Auch die Außenanlagen und der Park in der Mitte der Gebäude orientieren sich an denen auf den britischen Inseln. „Es gibt aber nicht nur Stauden und Sträucher“, sagt Werner Gallas. Er plant darüber hinaus einen Kräutergarten. Und die Zusammenarbeit mit Akteuren aus der Umgebung.

Zusammenarbeit mit lokalen Akteuren

„Wir führen Gespräche mit dem Tennisclub Kühlungsborn, damit unsere Gäste dort Sport machen können“, sagt der Geschäftsführer. Außerdem will er den regionalen Lebensmittelhandel ins Boot holen. „Die Gäste können ihr Essen auch über unseren Gutsladen bestellen“, sagt er. Dort würden die Zutaten für die Gerichte zusammengestellt. „Die können sie dann in ihrer Ferienwohnung selbst kochen“, sagt der Geschäftsführer.

„Wir müssen den Leuten auch was bieten. Ich kann nicht Ferienwohnungen schaffen und nichts nebenbei.“ Die Wohnungen sind zwischen 46 und 88 Quadratmeter groß. Sie werden an Privatleute verkauft und dann vom Golf- und Hotelresort betrieben. Außerdem will er auch das Restaurant Höstingen wieder aufmachen. Hier sollen 38 Sitzplätze entstehen. Gekocht wird wie im Clubhaus italienisch. Dort können allerdings 128 Personen gleichzeitig speisen.

Die Wohnhäuser und das Clubhaus liegen im Zentrum des Golfplatzes in Wittenbeck. Quelle: GHW Golf- und Hotelresort Wittenbeck GmbH & Co. KG

Um seine Pläne in die Tat umsetzen zu können, will der GHW-Geschäftsführer 60 bis 70 Leute einstellen. Das sei auf dem Niveau, das der Adlon Golf und Country Club haben soll, erforderlich. „Wir schaffen Arbeitsplätze“, sagt Werner Gallas. Etwa 40 Millionen Euro will er in das Projekt investieren – und so schnell wie möglich loslegen. Noch fehlt jedoch die Zustimmung der Wittenbecker Gemeindevertretung.

Das müssen Golfer wissen Der Golfplatz Wittenbeck ist 10 000 Quadratmeter groß. Der Golfclub hat derzeit 1840 Mitglieder und pro Jahr etwa 15 000 Fremdbesucher. Der Spielbetrieb geht während der Bauarbeiten weiter. Die Container, in denen bisher Clubhaus und Büro untergebracht sind, werden ein Stück weiter in Richtung Parkplatz versetzt. Das neue Clubhaus, in dem auch ein Pro-Shop untergebracht sein wird, grenzt an die Löcher 18 und 9 und die Abschläge 1 und 10. „das verleitet dazu, dort mal eine Pause zu machen“, sagt Werner Gallas.

Von Cora Meyer