Sie wird im kommenden Jahr 120 Jahre alt – und mehr gebraucht denn je: Die Wittenbecker Feuerwehr. „Der Golfplatz hat noch viel vor, außerdem wurden in Hinter Bollhagen gerade erst wieder drei Grundstücke ausgeschrieben“, sagt Wehrführer Wolfram Pagel. „Der Bedarf steigt.“ Die offizielle Brandschutzbedarfsplanung ist zwar noch nicht ganz abgeschlossen, klar ist aber schon jetzt: Wenn das geplante Immobilienprojekt am Golfplatz realisiert wird, wird dort vermutlich ein neuer Hydrant gebraucht, sagt Bürgermeister Dirk Stübs. „Die Gemeinde stattet uns finanziell gut aus“, sagt der Wehrführer.

Gerade wird die Einsatzkleidung auf eine modernere umgestellt, die höheren Schutz gewährleistet. Vor zwei Jahren konnten die Wittenbecker neue Helme anschaffen.

Und jetzt gibt es sogar ein neues Fahrzeug. Das Löschgruppenfahrzeug (LF 10) soll das bisherige Tanklöschfahrzeug (TLF) ersetzen. Es wird 270 000 Euro kosten. Dafür erhält die Gemeinde 90 000 Euro als Sonderbedarfszuweisung vom Innenministerium des Landes Mecklenburg-Vorpommern. Der Landkreis beteiligt sich ebenfalls mit 70 000 Euro an der Finanzierung, so dass der Eigenanteil für die Gemeinde wesentlich verringert wird.

„Fördermittel sind wie ein Lottogewinn“

„Für uns ist das wie ein kleiner Lottogewinn“, sagt der Wittenbecker Bürgermeister. „Dann haben wir erst mal die nächsten 25 Jahre Ruhe.“ Das neue Fahrzeug sei auch gut, um die Kameraden zu motivieren. Die Gemeinde müsse selbst noch etwa 120 000 Euro aufbringen. „Das ist nicht ganz ohne“, sagt Dirk Stübs. Aber nötig. „Das Fahrzeug ist jetzt aber in die Jahre gekommen und wir müssen handeln“, sagt Wolfram Pagel. Es stammt aus dem Jahr 1995 – und ist damit nach Angaben von Dirk Stübs eines der ältesten im Amtsbereich.

„Im Ernstfall kommt es darauf an, mit möglichst vielen Einsatzkräften und moderner Technik schnell am Ort des Geschehens zu sein“, sagte Innenminister Torsten Renz. „Deshalb investiert das Land in eine moderne Ausstattung der Feuerwehren und unterstützt so eine schnelle und bedarfsgerechte Erneuerung. Das neue Feuerwehrauto ist ein weiteres Stück Sicherheit bei der Löschwasserversorgung.“

Bis es in Wittenbeck auf den Hof fährt, dauert es aber noch einige Zeit. Denn es wird erst noch gebaut. Die freiwillige Feuerwehr in Wittenbeck lässt ihr LF 10 mit einer Schiebleiter ausstatten. „Das entspricht nicht der DIN“, sagt Wolfram Pagel. Allerdings gebe es Stellen in der Gemeinde, die mit einer Drehleiter nicht zu erreichen seien. „Die braucht einen gewissen Platz, wo sie sicher steht“, sagt er. Beim Landhotel und dem Gemeindeblock sei das nicht überall möglich. „Da kommen wir nur mit einer tragbaren Leiter ran.“

Mitmachen ab 6 Jahren In der Wittenbecker Feuerwehr können sich Menschen ab 6 Jahren engagieren. Seit 2018 gibt es eine Kinderwehr. Mit 10 Jahren wechseln die Jungen und Mädchen dann in die Jugendwehr. Geübt wird – wie bei den Großen alle 14 Tage. In der Kinderfeuerwehr werden die Jüngsten spielerisch an das Thema Brandschutz herangeführt. Weitere Informationen gibt es auf www.feuerwehrwittenbeck.de oder über info@feuerwehrwittenbeck.de.

Notfallversorgung für eine Nacht gesichert

Um sich mit den Gegebenheiten vor Ort – etwa der Brandmeldeanlage – vertraut zu machen, besuchen die Kameraden mögliche Einsatzorte regelmäßig, um im Ernstfall schnell handeln zu können. Aber nicht nur auf das Löschen ist man vorbereitet, sondern auch auf die Versorgung von Menschen in Not. „Wir haben einen kleinen Vorrat, dass wir zum Beispiel eine Bockwurst warm machen oder einen Kaffee kochen können. Das reicht für die erste Nacht“, sagt der Wehrführer. „Wir könnten auch Leute hier im Gerätehaus unterbringen, wenn ein Hotel evakuiert werden müsste.“ Aber dann würde relativ schnell der Katastrophenschutzzug des Landkreises übernehmen. „Die bringen dann auch Versorgung und Feldbetten mit.“

Nötig war das bisher allerdings noch nie. Zumindest nicht in Wittenbeck. Als vor zwei Jahren ein Wohnhaus in Kühlungsborn in Flammen stand, fanden einige Mieter zunächst Zuflucht im Gerätehaus der dortigen Feuerwehr. Auch die Wittenbecker waren damals im Einsatz. „Das sind Einsätze, die emotional mitschwingen und in Erinnerung bleiben“, sagt Wolfram Pagel. Ein solcher wird wohl auch der Unfall an den Molli-Gleisen in Wittenbeck sein, bei dem erst vor Kurzem ein Mann ums Leben kam.

Neuer Jugendwart wird eingeführt

Mit 24 aktiven Kameradinnen und Kameraden ist die Wittenbecker Wehr gut aufgestellt, insgesamt sind es 45 Mitglieder. „Die Kinder- und Jugendabteilung ist durch Corona ein bisschen geschrumpft“, sagt der Wehrführer. Dort steht eine Veränderung bevor. „Die bisherige Jugendwartin hat einen super Job gemacht, hört jetzt aber auf.“ Zum Ende des Jahres soll ein neuer Jugendwart eingeführt werden. Dann wollen die Wittenbecker Feuerwehrleute wieder stärker um Nachwuchs werben.

Von Cora Meyer