Wittenbeck: Radweg zum Wohnmobilstellplatz geplant

Wittenbeck

Der Bäderweg in Wittenbeck soll für Radfahrer sicherer werden. Auf der Anhöhe zur Steilküste plant die Gemeinde einen Radweg entlang der Straße. Dafür sprach sich der Bauausschuss aus. Grund für die Pläne, Straße und Radweg zu entflechten, ist, dass man mit einer Zunahme des Verkehrs zum Campingplatz rechnet. „Außerdem wollen wir den Europäischen Rad- und Wanderweg mit dem Radweg im Zentrum verbinden“, sagt der Ausschussvorsitzende Thomas Zietz. Auf dem Teilstück neben dem geteerten Bäderweg soll der Radweg gepflastert sein, im oberen Bereich wird daraus ein wassergebundener Weg. „Dann sind wir relativ gut aufgestellt und haben ein gut ausgebautes Radwegenetz“, sagt Thomas Zietz.

Radwegenetz wird ausgebaut

Gerade erst wurde im Zuge des Baus des neuen Kreisverkehrs eine Lücke im Radweg am Ortsausgang Richtung Kühlungsborn geschlossen. Zudem plant die Gemeinde, den Ostseeküstenradweg zu sanieren. Geplant ist, den Weg auf einer Länge von 700 Metern in Richtung Kühlungsborn und 1200 Metern in Richtung Heiligendamm instand zu setzen.

Baubeginn im kommenden Jahr

Mit dem Bau des Radwegs am Bäderweg will die Gemeinde 2022 beginnen. Ob das klappt, hänge allerdings davon ab, ob sie dafür Fördermittel bekommt. Die hat Wittenbeck beim Landesförderinstitut in Schwerin beantragt. Denn der neue Radweg werde inklusive Planung schätzungsweise 240 000 Euro kosten. Das kann sich die Gemeinde allein nicht leisten.

Ihr Newsletter für Bad Doberan und Umgebung Alles Wichtige aus Bad Doberan, Kühlungsborn und Umgebung. Jede Woche Mittwoch gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Wittenbeck ist „fahrradfreundliche Kommune“

Wittenbeck ist erst vor Kurzem der Arbeitsgemeinschaft für fahrrad- und fußgängerfreundliche Kommunen (AGFK) beigetreten. Schon im Jahr 2017 hatten sich dafür acht Städte und Gemeinden zusammengetan, um den Rad- und Fußverkehr zu verbessern. Mit dabei sind unter anderem Stralsund, Wismar, Neustrelitz, Greifswald oder Anklam. Von der Mitgliedschaft in dem Verbund verspricht man sich in Wittenbeck einen leichteren Zugang zu Fördermittel und einen stärkeren Auftritt.

Von Cora Meyer