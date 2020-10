Wittenbeck

Der neue Mittelpunkt von Wittenbeck könnte bald am Ortsrand liegen. Zumindest wenn die Idee von Architekt Carsten Gieseke aufgeht. Er plant auf dem Grundstück gegenüber der Gaststätte „Nasse Ecke“ einen Gebäudekomplex mit Ferienwohnungen, von dem auch die Einheimischen profitieren sollen.

Denn auf dem Areal sollen auch ein kleiner Supermarkt und ein Café entstehen. „Hier trifft sich die Gemeinde“, prophezeit der Kühlungsborner, der etwas Ähnliches auch am Haffplatz in Rerik umsetzte.

Anzeige

Friseur und Supermarkt fehlen bisher

„Wittenbeck hat knapp 1000 Einwohner, aber die Versorgungssituation fehlt komplett“, sagt er. Darunter litten vor allem die Einheimischen. „Es sind 1,5 Kilometer bis zum nächsten Supermarkt in Kühlungsborn. Für Urlauber aus Berlin etwa ist das keine Entfernung. Für die bräuchten wir hier keinen“, sagt der Architekt.

„Wir versuchen aber, hier einen Versorger unterzubringen, der auch Nahversorger vor Ort ist. Vielleicht kriegen wir ja sogar einen Ökomarkt hin, damit die Kühlungsborner dann umgekehrt zu uns kommen.“ Es gebe auch schon Anfragen von Gastronomen, die ein Café beziehungsweise Bistro betreiben wollen. „Und gerade in Corona-Zeiten wissen wir, wir brauchen einen Friseur“, sagt Carsten Gieseke.

Ihr Newsletter für Bad Doberan und Umgebung Alles Wichtige aus Bad Doberan, Kühlungsborn und Umgebung. Jede Woche Mittwoch gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach.

So entstehe eine Mini-Infrastruktur, die sich erweitern ließe. „Wenn eventuell noch jemand kommt, der einen Andenkenladen oder Ähnliches einrichten will, sollen die Ferienwohnungen im Erdgeschoss gewerblich umgenutzt werden können. Da müssen die Details aber noch ausgearbeitet werden.“ Im Ort habe man sich auch reguläre Wohnungen gewünscht, sagt André Hagedorn, dem das Grundstück gehört. Das lasse der Bebauungsplan für das Gebiet aber nicht zu. Lediglich ein bis zwei Wohnungen für Personal seien zulässig.

Zwei Voll- und ein Dachgeschoss

Etwa 65 Ferienwohnungen entstehen auf dem Grundstück. „Ich gucke mir an, was es an Architektur in einem Ort gibt, bevor ich anfange zu planen“, sagt Carsten Gieseke. „Und dann versuche ich, das weiterzuentwickeln.“ In Wittenbeck gebe es aber kaum eine Grundstruktur. Deshalb hat er eine Reihenhauskette mit unterschiedlichen Strukturen und unterschiedlichem Anstrich entworfen. „Farblich sollen sie sich an an der Ostseeküste gefundenen Kieselsteinen orientieren“, sagt Carsten Gieseke.

Am Ortseingang aus Kühlungsborn kommend ist der geplante Bauplatz. Quelle: Cora Meyer

Die Gebäude haben zwei Vollgeschosse und ein ausgebautes Dachgeschoss. „Wir haben auch kleine Türmchen drin.“ Ein stilisierter Leuchtturm schließt den Komplex, der sich in vier Teile teilen lässt, an der Ecke zum Doberaner Landweg ab. Im Erdgeschoss sind Arkaden vorgesehen, im Obergeschoss teilweise Laubengänge und Balkone. „Zur Südseite hin soll man dann auf der Terrasse sitzen können“, sagt der Architekt. Der Komplex soll sich zur Straße zur Kühlung hin öffnen. „Dadurch soll Geborgenheit hergestellt werden und wir wollen die Aufenthaltsdauer unterstützen.“

Zentraler Platz und Tiefgarage

Die Menschen sollen dort verweilen. Der entstehende Platz wird durch Wasserläufe aufgelockert, auch ein Spielplatz ist vorgesehen. Für die nötigen Parkplätze soll es eine Tiefgarage geben. Das Konzept, das Carsten Gieseke zusammen mit der Berliner Architektin Annett Pohl erstellt hat, sieht auch Ladestellen für Elektromobile vor. Wenn die Anlage steht, will André Hagedorn für die Vermietung und Unterhaltung der Ferienwohnungen einen Betreiber suchen. Zudem wollen er und Carsten Gieske mit den fertigen Plänen nun auch Einzelhändler direkt ansprechen, ob sie Interesse an einer Filiale in Wittenbeck haben.

Lesen Sie auch: Wittenbeck: Hier gibt es neuen Wohnraum

Carsten Gieske hat von diesem Projekt schon seit 25 Jahren geträumt, sagt er. Es gab bereits mehrere Entwürfe, umgesetzt wurden sie aber bisher nicht. Nun sieht es anders aus. Die Gemeinde hat das Vorhaben grundsätzlich befürwortet, ein erforderliches Baugrundgutachten wurde gerade erstellt. „Wir gehen davon aus, dass im nächsten Jahr der Spatenstich sein könnte“, sagt André Hagedorn.

Von Cora Meyer