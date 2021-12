Wittenbeck: Was macht das Klohäuschen am Kreisverkehr?

Wittenbeck

Mit Pandemien ist es wie mit Versicherungen: Heute schon an morgen denken. Während die einen heute noch an Corona denken, bereitet man sich in Mecklenburg offenbar schon mit Hochdruck auf die nächste Pandemie vor. Der nächste heiße Sch... scheint nun ein Magen-Darm-Infekt zu sein.

Bevor der pandemisch wird, könnte es gewiss noch etwas dauern, aber der Mecklenburger ist für seine Voraussicht und Innovationskraft bekannt. Und so beginnt er schon jetzt mit dem Aufbau der krisenwichtigen Infrastruktur. 

Lesen Sie auch Wittenbeck: Warum am Kreisverkehr schon wieder gebaut wird

An wichtigen Infrastrukturknotenpunkten in MV – als erstes fällt einem da natürlich der Kreisel zwischen Kühlungsborn und Wittenbeck ein – wurden zunächst Toilettenhäuschen aufgestellt. Dort könnten Passanten im Notfall einen Stopp einlegen, wenn sie sich erleichtern müssen. Sehr umsichtig gedacht auf einer derart stark frequentierten Strecke und etwa auf halber Strecke zwischen den öffentlichen Toiletten in Bad Doberan und Kühlungsborn. Denn man weiß nie, wie – Verzeihung – beschissen es läuft.

Von Cora Meyer