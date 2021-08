Wittenbeck bekommt Förderung für Spielplatz

Wittenbeck

Der Bau des zweiten Spielplatzes in Wittenbeck kann beginnen. „Wir sind in der glücklichen Lage, dass wir Fördermittel bekommen“, sagt Thomas Zietz, Vorsitzender des Bauausschusses. Mit 20 000 Euro wird das Vorhaben bezuschusst. Die Gemeinde hatte die Arbeiten ausgeschrieben, jedoch lediglich ein Angebot erhalten. Das Unternehmen, das auch den Spielplatz am Sportplatz gebaut hat, verlangt etwa 35 000 Euro. Von dort stammt auch ein Teil der Geräte. Sie waren eingelagert worden, als der Spielplatz vor kurzem komplett erneuert worden war. Nach Angaben des Bauausschussvorsitzenden werden die Rutsche, die Wippe und das Rondell aufgearbeitet und können wiederverwendet werden. Der Rest wird neu gebaut. Zudem will die Gemeinde Fallschutzmatten verlegen lassen.

Der neue Spielplatz soll in Hinter Bollhagen gebaut werden. Dafür vorgesehen ist ein Grundstück am Fulgenweg am Wohngebiet An der Ostsee, auf dem ein Regenrückhaltebecken des Zweckverbandes liegt. Es wurde bereits eingezäunt, damit spielende Kinder nicht in Gefahr geraten.

Von Cora Meyer