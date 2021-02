Wittenbeck

In Wittenbeck entsteht ein zweiter Spielplatz. Das haben die Gemeindevertreter am Dienstagabend beschlossen. Dafür vorgesehen ist ein Grundstück am Fulgenweg am Wohngebiet An der Ostsee, auf dem ein Regenrückhaltebecken des Zweckverbandes liegt. Es gehört der Gemeinde. Nach Angaben des Wittenbecker Bürgermeisters Dirk Stübs wurde das Becken bereits neu eingezäunt, um die Sicherheit der spielenden Kinder zu gewährleisten.

Hier sollen die Spielgeräte eine neue Verwendung finden, die bisher auf dem Spielplatz neben dem Sportplatz standen. Der Spielplatz wurde vor kurzem komplett erneuert. Die Gemeinde hat die alten Geräte abgebaut und vorübergehend eingelagert. Nun müssen sie überarbeitet und durch den TÜV geprüft werden. Für den Bau der zweiten Anlage will die Gemeinde Fördermittel beantragen. Sie rechnet mit maximal möglichen 20000 Euro. „Wir wollen das noch in diesem Jahr in Angriff nehmen“, sagt der Bürgermeister.

Von Cora Meyer