Die Kinder in Wittenbeck haben eine neue Attraktion: der Spielplatz im Ort ist fertiggestellt. Auf eine offizielle Eröffnung verzichtet die Gemeinde wegen der Corona Situation. Die kinder stört das nicht. „Sobald der Bauzaun weg war, war das quasi wie die Eröffnung“, sagt Thomas Zietz, Vorsitzender des Bauausschusses. „Er wird schon gut genutzt.“ Den offiziellen Teil mit Feuerschale und Laterne laufen wolle man vielleicht im Frühjahr nachholen. Die Fertigstellung des Spielplatzes war ungeduldig erwartet worden: „Viele haben vorher schon immer gefragt, ob der Platz freigegeben ist“, sagt Bürgermeister Dirk Stübs.

Die Anlage wurde seit dem Sommer komplett saniert. Die Gemeinde ließ sie zu einem Mehrgenerationenplatz umgestalten, inklusive gepflasterter Sitzecke. Neu sind auch die Geräte. Die alten mussten weg. Einige davon seien bei einer unabhängigen Überprüfung beanstandet worden, sagt der Bürgermeister. Unter anderem sei ein Balken an der Rutsche morsch gewesen, an der Wippe bemängelten die Prüfer lose Schrauben. Außerdem mussten neue Reifen in die Erde eingegraben werden, die den Aufprall der Wippe abbremsen. Komplett abbauen musste die Gemeinde das kleine Karussell.

Viele junge Familien im Ort

„Der Platz durchstrukturiert von alt nach jung“, sagt Thomas Zietz. Am Eingang stehen die Sitzgruppe und die Tischtennisplatte, dann folgen die Geräte für größere und kleinere Kinder, so dass sich die Gruppen nicht unbedingt ins Gehege kommen. Es gibt einen Kletterparcours mit Hängebrücke, Turnstangen und eine Piraten-Spielhütte mit Rutsche. Alle sind aus Holz – wie ihre Vorgänger auch. „Wir hatten Holzgeräte und waren unsicher, ob wir wieder welche wollen“, sagt Thomas Zietz, Vorsitzender des Bauausschusses. Letztendlich habe man sich dafür entschieden. Um die Spielgeräte auszuwählen, habe er sich andere Spielplätze angesehen, unter anderem in Rostock. „Ich habe geguckt, was am besten angenommen wurde. Daran haben wir uns orientiert.“ Am beliebtesten sie das Bodentrampolin gewesen, das es in Wittenbeck jetzt auch gibt. Komplett frei bei der Auswahl sei die Gemeinde nicht gewesen. „Wir mussten natürlich auch auf das Finanzielle achten. Wir hätten auch gern so ein großes Schiff gehabt wie auf dem Spielplatz in Reddelich, aber dafür reicht unsere Finanzlage nicht aus.“ In Wittenbeck steht es deshalb ein Schiff im Kleinformat. Aber der Ausschussvorsitzende ist zufrieden: „ Unser Platz ist wirklich abwechslungsreich und schön geworden“, sagt er. Und auch der Bürgermeister findet: „Er sieht sehr wertig aus.“ Insgesamt etwa 75 000 Euro hat Wittenbeck investiert, ein Teil davon wird aus Fördermitteln finanziert.

„Das ist eine gute Sache für den Ort“, sagt der Bürgermeister. „Wir haben viele junge Leute mit Kindern.“ Und gerade in Zeiten der Corona-Pandemie hätten derzeit ja nicht viele Freizeiteinrichtungen geöffnet. „Wenn das Wetter einigermaßen ist, gehen sie auf den Spielplatz.“

Neuer Spielplatz in Klein Bollhagen

Die alten Geräte will die Gemeinde behalten. Um Kosten zu sparen, hatte sie sie in Eigenregie abgebaut. Unter anderem die Feuerwehr und der Sportverein hatten sich an dem Arbeitseinsatz beteiligt. „Das Geld konnten wir in den neuen Spielplatz investieren“, sagt der Bürgermeister. „Die haben wir eingelagert und wollen sie aufarbeiten“, sagt Thomas Zietz. An einem anderen Standort soll daraus dann ein kleiner neuer Spielplatz entstehen. Baubeginn könnte nach Angaben von Bürgermeister Dirk Stübs im nächsten Jahr sein. Vorgesehen dafür ist ein Grundstück in Klein Bollhagen. Das dortige Regenrückhaltebecken wurde durch den Zweckverband Kühlung gerade ausgebaggert und wird noch umzäunt.

