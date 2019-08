Wittenbeck

Einstimmig votierte am Dienstagabend in Wittenbeck die Gemeindevertretung dafür, eine Vereinbarung mit dem Straßenbauamt Stralsund abzuschließen, in der die Aufgaben von Kommune und Landesamt im Zuge eines Straßenbauvorhabens an der Landesstraße geregelt werden. Behandelt wurde dieser Punkt zunächst in der öffentlichen Sitzung des Bauauschusses und danach von den gleich anschließend tagenden Gemeindevertretern.

In der Vereinbarung geht es nicht um einen beliebigen Abschnitt der Landesstraße, sondern um den bedeutenden Knotenpunkt am westlichen Ortsausgang von Wittenbeck. Die dort im spitzen Winkel abzweigende neuere Trasse der L12 wird sowohl als Umgehungsstraße für den Durchgangsverkehr als auch von Verkehrsteilnehmern, genutzt, die von oder nach Kühlungsborn West unterwegs sind.

Spitzer Abzweig soll Kreisverkehr weichen

Mit dem Umbau des Knotenpunktes, der durch das Straßenbauamt als Baulastträger vom kommenden Herbst auf Anfang kommenden Jahres verschoben worden war, in einen Kreisverkehr, solle vor allem die Unfallgefahr gemindert werden, erläuterte der Vorsitzende des Bauauschusses, Thomas Zietz, und ergänzte, dass es gleichzeitig wichtig sei, zeitnah mit der Baumaßnahme, die immer noch bestehende Lücke des Radweges zu schließen. Denn der begleitende Radweg der Umgehung endet gut 200 Meter oberhalb des Knotenpunktes. Radfahrer, die nach Wittenbeck unterwegs sind oder den anderen Radweg nach Kühlungsborn erreichen wollten, würden sich oft in höchste Gefahr begeben.

Wittenbeck muss sich finanziell beteiligen

Allerdings hat das Vorhaben, dessen Ziele die Wittenbecker auch gut heißen, für die Kommune einen kostenschweren Haken, wie Bürgermeister Dirk Stübs erläuterte: „Der gemeindliche Anteil der Kosten, den wir zu tragen haben, liegt bei 134565 Euro. Fördermittel bekommen wir dafür nicht. Ich habe deshalb lange mit mir gerungen, ob ich dem überhaupt zustimmen kann. Denn der Hauptprofiteur dieser Baumaßnahme ist Kühlungsborn, nicht Wittenbeck“, erklärte Bürgermeister Stübs. Einige Gemeindevertreter äußerten sich ähnlich. So meinte auch Hans-Jürgen Hahn: „Auch ich finde, dass Kühlungsborn unheimlich davon profitiert. Deshalb sollten wir auch nicht aufgeben, nach einer Lösung zu suchen, wie man die Stadt daran beteiligen kann. Aber auch was die Fördermittel angeht, sollten wir nochmal nachhaken.“ Torsten Schikowski argumentierte, dass auch Wittenbeck stark profitiere. „Ein Kreisverkehr hat den Vorteil, dass man nicht einfach drauf zu rasen kann. Er mindert das Tempo. Das wird sich auch positiv auf die Verkehrssicherheit in Wittenbeck auswirken.“

Dirk Stübs berichtete, dass er über Möglichkeiten einer Kostenbeteiligung durch die Nachbarkommune über einen Flächentausch oder ähnliches auch schon mit dem Kühlungsborner Bürgermeister, Rüdiger Kozian (parteilos) gesprochen habe. Der habe versprochen, sich in der Angelegenheit mit der Stadtvertretung zu beraten, ein konkretes Ergebnis kenne er bisher aber nicht.

Kühlungsborn sind rechtlich die Hände gebunden

Auf Anfrage der OZ sagte Rüdiger Kozian: „Wir können nicht einfach so die Kosten für eine andere Kommune übernehmen. Das würde bei einer Prüfung sofort auffliegen. Und die Idee eines Flächentausches stößt bei uns leider nicht auf Gegenliebe.“ Kozian berichtet, dass als eine Lösung auch in Erwägung gezogen wurde, den Knotenpunkt als Unfallschwerpunkt darzustellen, so dass das Land allein für den Umbau aufkäme. „Aber diese Einstufung gibt es nicht, also entfällt auch dieser Lösungsansatz“, stellte Kozian fest und ergänzt: „Wenn wir einen Weg finden, Wittenbeck zu unterstützen, dann muss das rechtlich sauber und darstellbar sein. So gern, wie ich der Gemeinde in der Angelegenheit auch helfen möchte, kann ich zurzeit keine passende Lösung anbieten.“

Ob mit dem Beschluss der Wittenbecker Gemeindevertretung vom Dienstagabend der Umbau des Knotenpunktes dann auch wie geplant Anfang nächsten Jahres starten kann, bleibt aber noch ungewiss. Weil die Gemeinde zur Deckung des Kostenanteils gezwungen ist, sich im Nachtragshaushalt auf eine sogenannte Verpflichtungsermächtigung einzulassen, was einem Kredit gleichkommt, muss der ebenfalls am Dienstag neu beschlossene Nachtragshaushalt durch den Landkreis erst noch genehmigt werden. Der Ausgang ist offen. „Wenn uns die Genehmigung versagt wird, hat sich die Sache dann wohl erst einmal für die nächsten Jahre erledigt“, meinte abschließend Dirk Stübs.

Von Rolf Barkhorn