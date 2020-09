Wittenbeck

Drei neue Baugrundstücke entstehen in Hinter Bollhagen. Sie liegen im Dreieck zwischen der Landesstraße 12 und der Hofstraße. Nach Angaben von Bürgermeister Dirk Stübs will die Gemeinde vermutlich im kommenden Jahr mit der Vermarktung beginnen. „Es gibt auch schon Interessenten.“ Zwei der Grundstücke sind um die 700 Quadratmeter groß, das dritte misst 450 Quadratmeter. Die Eigentümer sollen die Auflage bekommen, nach spätestens zwei bis fünf Jahren mit dem Bau zu beginnen, sagt der Bürgermeister.

Zu den Grundstückspreisen könne er noch nichts sagen. „Wir wollen die Preise im Rahmen halten“, sagt er. „Andererseits können wir die Grundstücke auch nicht verschenken.“ Das Geld, das die Gemeinde durch den Verkauf einnehmen werde, könne sie gut für Dinge wie den Straßenunterhalt gebrauchen, sagt der Bürgermeister.

Wohnblock muss saniert werden

Ein warmer finanzieller Regen für Wittenbeck kommt auch aus dem Gemeindewohnblock an der Kühlungsborner Straße. Neun Wohnungen gibt es dort. Die einzige, die derzeit leer steht ist eine Einzimmerwohnung. Nach Angaben von Dirk Stübs ist sie stark sanierungsbedürftig. Deshalb soll sie nun einen neuen Fußbodenbelag und neue Fenster bekommen. Außerdem müsse gemalert werden. Ansonsten sei es nicht mehr möglich, einen Mieter dafür zu finden.

„Es gibt immer wieder Leute, die fordern, die Gemeinde sollte sich von dem Wohnblock trennen“, sagt der Bürgermeister. Aber das sei nicht nachhaltig. „Dann gleichen wir einmal unseren Haushalt aus, aber dann haben wir nichts mehr davon.“ So bringe der Block der Gemeinde kontinuierlich etwas Geld ein. Gegen die Privatisierung spricht nach Ansicht des Bürgermeisters noch ein anderes Argument: „Wir haben auch eine Verantwortung gegenüber Mietern, die sich eine teurere Wohnung nicht leisten können.“

Derzeit kostet der Quadratmeter in dem Mehrfamilienhaus etwa sieben Euro. Auch nach der Sanierung sollten die Wohnungen bezahlbar bleiben, sagt Dirk Stübs. Er rechnet jedoch damit, dass das gesamte Gebäude demnächst saniert werden muss. Zu letzten Mal sei das vor 20 Jahren geschehen.

Was den Wohnraum angeht, hat Wittenbeck noch Spielraum. Der Gemeinde gehören noch etwa 7000 Quadratmeter Land an der Waldstraße. „Die sind aber noch nicht im Plan“, sagt der Bürgermeister. Die Nachfrage sei jedoch ungebrochen. Immer wieder würden Interessenten, die ein Haus oder ein Grundstück suchen, an ihn herantreten.

