Kostenlos bis 13:00 Uhr So will Wittenbeck an Fördermittel für Sanierung der Radwege gelangen

Die Radwege in der Gemeinde Wittenbeck (Landkreis Rostock) sind sanierungsbedürftig. Die Gemeinde will sie wieder instand setzen. Doch das kostet Geld. Dafür könnte sich Wittenbeck unter anderem mit Heringsdorf auf Usedom zusammentun.