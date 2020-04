Wittenbecker machen Schrottcontainer zur Müllkippe

Wittenbeck

Rasenmäher, Toiletten, Fensterrahmen: An der Straße zur Kühlung in Wittenbeck sieht es aus wie auf einer Müllkippe. Unbekannte laden regelmäßig ihren Sperrmüll neben dem Container ab, den Wolfgang Schoknecht dort aufgestellt hat. Der Dachdecker im Ruhestand nutzt ihn seit Jahren für seinen Metallschrott. Wenn der Container voll ist, wird er abgeholt und Wolfgang Schoknecht bekommt eine Gutschrift für den Inhalt. So kämen im Jahr etwa 500 Euro zusammen, schätzt er. Die spendet der Handwerker für den Anglernachwuchs.

Gemeinsam mit seinem Sohn betreibt er den Angelturm in Wittenbeck. Sie veranstalten auch Wettbewerbe. „Für die jungen Leute zahle ich die Startgelder, die könnten sich das sonst nicht leisten.“ Auch deshalb will er den Container so lange wie möglich dort stehen lassen. „Aber so macht es keinen Spaß“, sagt er. Wolfgang Schoknecht hat festgestellt, dass die Müllsünder immer am frühen Morgen kommen. Erwischt hat er sie noch nie. Deshalb erwägt der Rentner nun, auf der dem Container gegenüberliegenden Straßenseite eine Wildkamera im Baum aufzuhängen.

Gemeinde muss für Entsorgung zahlen

Erst vor ein paar Wochen hatte der Wittenbecker Bürgermeister Dirk Stübs die Stelle beräumen lassen. „Damals lagen hier Matratzen“, sagt er. Nun sei schon wieder alles voll. Die Abfälle muss die Gemeinde entsorgen. „Wir bringen das zum Wertstoffhof“, sagt der Bürgermeister. „Aber das kostet ja auch Geld. Autoreifen oder Batterien nimmt einem keiner kostenlos ab.“ „Das Tollste, was ich mal hatte, war eine ganze Wagenladung Betonteile“, sagt Wolfgang Schoknecht.

„Ich habe nichts dagegen, wenn der eine oder andere seinen Metallschrott ebenfalls da reinwirft“, sagt er. Es sei jedoch kein Sperrmüllhaufen. Wolfgang Schoknecht versteht nicht, warum die Umweltsünder nicht einfach selbst Sperrmüll anmelden. „Das ist ein Anruf, dann kommen sie und holen das ab.“

Von Cora Meyer