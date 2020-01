In und um Bad Doberan ist am 18. und 19. Januar einiges los. Neben der Greifswalder Band Funky Froxx in Doberan und mehr als 100 Kaninchen im Satower Vereinsheim, kann man auch Auftritte vom Gitarristen Stephan Bormann und Künstlern der Hochschule für Musik und Theater besuchen.