Bad Doberan

Flohmarkt, Konzerte und Theater stehen im Veranstaltungskalender zwischen Kühlungsborn und Bad Doberan an diesem Wochenende. Ein Überblick.

„Die Puppenkiste“ spielt von Freitag bis Sonntag lustige Geschichten mit der Familie Wutz. Das Theaterstück, das auf der Wiese hinter dem Schnellrestaurant „Heiße Pfanne“ am Handelspark gezeigt wird, richtet sich an die jüngsten Theaterbesucher ab zwei Jahren. Die Hauptrolle ist Peppa Wutz, nach der Zeichentrick-Fernsehserie von Erfinder und Regisseur Neville Astley und Mark Barker. Aufführungen gibt es Freitag und Sonnabend um 17 Uhr und am Sonntag um 11 Uhr. Tickets gibt es an der Tageskasse ab 30 Minuten vor Beginn.

Der Feuerwehrverein Reddelich e.V. lädt am Samstag, 7. August, zum Garagenflohmarkt ein. Es präsentieren 26 Familien ihre Schätze aus Haus und Garage. Wer Lust zum Stöbern und Handeln hat, ist gerne ab 10 Uhr gesehen. Der zentrale Treffpunkt, ist das ehemalige Bäckergrundstück in der Dorfstraße, dort gibt es den Lageplan, Leckeres vom Grill sowie Getränke.

Am 7. August um 19.30 Uhr lädt die evangelische Kirchengemeinde Bukow zu einem besonderen Konzert in die St.-Peter-und-Paul-Kirche nach Neubukow ein. Dort gastiert das Schweriner Gitarrenensemble Feelsaitig unter der Leitung von Matthias Schröder. Das Gitarrenensemble spielt in großem Bogen mit Arrangements von Kompositionen Johann Sebastian Bachs bis hin zu modernen Poparrangements. Der Eintritt ist frei.

Vom 6. bis 8. August findet in Rerik der Kiek-in-Küstenmarkt auf der Haffpromenade in Rerik statt. Hier werden unter anderem Handwerk und Kunst präsentiert.

Beate Ludwig-Gojon aus Berlin zeigte beim letzten Küstenmarkt die Funktion einer Sächsischen Reibe, deren Riffelung feiner ist als die der Spanischen Reibe (grün). Quelle: Thomas Hoppe

Musikalisch wird es am Sonnabend im Klostergelände Bad Doberan. Der Rotary-Club Kühlungsborn-Bad Doberan lädt mit Unterstützung der Stadt Bad Doberan und dem Inner-Wheel-Club Heiligendamm zum Jazz-Picknick ein. Die sieben Musiker der Band „Doktor Jazz Ambulanz“ aus Bonn spielen ab 17.30 Uhr. Einlass ist ab 15.30 Uhr. Das Konzert aus mitreißendem Hot Jazz der frühen Swing-Ära, kommt in diesem Jahr der Suppenküche in Bad Doberan zugute.

Um 20 Uhr präsentieren sich Götz Rausch und die fliegenden Bauten am Kornhaus in Bad Doberan. Das Quartett fährt diesen Sommer mit einem Oldtimer-Wohnmobil durch das Land und spielt unter freiem Himmel in intimer Atmosphäre, heißt es vom Veranstalter. Der Eintritt für das Konzert kostet 15 Euro, Schüler, Studenten und Schwerbehinderte zahlen zehn Euro.

Jede Woche neue Freizeit-Tipps als Newsletter Alle News und Tipps rund um Freizeit, Urlaub in MV sowie das Wochenendwetter. Jede Woche Donnerstag gegen 10 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Am Sonnabend und Sonntag können Interessierte beim Ostsee-Reitturnier in Wittenbeck vorbeischauen. Es finden Prüfungen im Springen und Dressur statt. Beginn ist Sonnabend um 8.30 Uhr, Sonntag 8 Uhr.

Am Sonntag, 8. August, gibt es um 15 und 16.30 Uhr eine Kriminalgeschichte für Kinder ab fünf Jahren im Doberaner Klostergarten (bei Schlechtwetter im Kornhaus) zu erleben. Inhalt: Ein Dieb geht auf dem Hof von Familie Herrlich um. Es fehlen 12 Eier. Die Sache ist für alle klar: Es war der Fuchs! Wer sonst? Nur Konstanze Klug, die Detektivin, lässt sich nicht täuschen. Sie geht der Sache auf den Grund. Eine Inszenierung des Theaters Randfigur mit Handpuppen, Stabfiguren, Klappmaulfiguren und Schauspiel. Die Dauer beträgt ca. 45 Minuten. Für Kinder ist der Eintritt frei, Erwachsene zahlen fünf Euro. Aus Aufsichtsgründen muss mindestens ein Erziehungsberechtigter dauerhaft anwesend sein. Nähere Informationen und Reservierung unter 038 203 / 622 80 oder www.kornhaus-baddoberan.de.

In Rerik geht das „Kleine Theaterwochenende“ auf dem Haffplatz über die Bühne. Der Eintritt ist frei. Am Freitag wird 14 Uhr der „Froschkönig“ als Figurentheater gezeigt. Um 20 Uhr steht „Slapstick und Comédie“ auf dem Programm. Das Musiktheater Cammin zeigt am Sonnabend um 11 Uhr „Dornröschen“, um 20 Uhr gibt es mit „Sagenhaft“ ein Theaterstück für Erwachsene. Sonntag wird unter anderem um 15 Uhr „Läusealarm bei Königs“ gezeigt.

Von Anja Levien