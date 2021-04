Kühlungsborn

Mittwochs ist Wochenmarkt in Kühlungsborn. Marcus Koitzsch-Steußloff kommt fast jede Woche. Er kauft Obst, Gemüse oder Eier bei den Händlern, die auf dem Bahnhofsvorplatz in Ost ihre Stände und Wagen aufstellen. Aus der Stadtvertretung gibt es nun den Impuls, die Marktordnung zu ändern. Einer entsprechenden Beschlussvorlage der Grünen und Stefan Sorge stimmte das Gremium mehrheitlich zu.

Ein Kritikpunkt ist, dass vor allem im Sommer fliegende Händler den Markt dominierten. Die Grünen und Stefan Sorge wünschen sich stattdessen überwiegend Lebensmittel und frisches Gemüse. Tina Steußloff sieht dieses Problem nicht. Auch fliegende Händler gehörten zu einem Wochenmarkt dazu. „Es ist nicht überladen“, sagt sie. In Kühlungsborn gehe es auf dem Markt primär um Pflanzen und Lebensmittel. Sie gibt zu bedenken, dass gerade in Corona-Zeiten einige Kunden Kleidung lieber an der frischen Luft an einem Marktstand kaufen als im Geschäft.

Von den fliegenden Händlern profitieren auch Ältere, die dort unter anderem Kurzwaren kaufen, glaubt ihr Mann Marcus Koitzsch-Steußloff. „Manche sind in ihrer Mobilität eingeschränkt. Die bestellen aber auch nicht bei Amazon oder so.“ Der Markt in Kühlungsborn bietet seiner Ansicht nach für jeden etwas. An die Stadtvertreter gewandt sagt er: „Sie sollen ihn so rustikal lassen, wie er ist, so bleibt er übersichtlich. Hier braucht man nichts zu ändern.“

Auch Karin und Eckart Möller sind zufrieden. Sie kaufen auf dem Wochenmarkt auf dem Bahnhofsvorplatz regelmäßig Eier. „Die Anordnung der Stände ist ordentlich, man kann überall anhalten“, sagt Karin Möller. „Ich weiß nicht, was man umgestalten sollte, hier ist ja auch nicht so viel Platz.“

Organisation durch Rostocker Großmarkt unerwünscht

Zudem sei es „an der Zeit, dass die Verwaltung eine Straffung der Abläufe vornimmt und eventuell ein bisschen mehr Reklame macht“, finden die Grünen und Stefan Sorge. Eine Möglichkeit, um das zu erreichen, wäre, die Organisation des Kühlungsborner Wochenmarktes an den Rostocker Großmarkt zu übergeben. Davon hält Wolfgang Krüger überhaupt nichts. Er verkauft seit vielen Jahren Eier, Honig und Salat in Kühlungsborn. „Wir sind von Anfang an hier“, sagt er. „Sommers wie winters jeden Mittwoch.“ Auch auf Märkten in Lichtenhagen, Warnemünde und Lütten Klein ist der Familienbetrieb zu finden. Dort haben sie schlechte Erfahrungen mit dem Großmarkt gemacht. „Hier funktioniert es besser“, sagt er. „Man ist kollegialer zu uns, es herrscht ein anderes Klima.“

Für Stefanie Zielinski, Leiterin des Bürgeramtes, ist die bestehende Marktordnung ausreichend. „Sie regelt im Grunde schon alles. Wir haben es in der Hand, wer dort seine Waren feilbietet. Das können wir steuern.“ Umfragen, die die Verwaltung durchgeführt haben, ergaben, dass der Markt gut angenommen werde. Möglicherweise könne man noch einmal über einen anderen Standort reden.

Die Händler sind mit dem derzeitigen jedoch zufrieden. Vor allem damit, dass sie hier gut parken können. „Die Parkplatzsituation für die Händler ist in Kühlungsborn wesentlich besser als auf anderen Märkten“, sagt Wolfgang Krüger.

Bioanbieter sind schwer zu bekommen

Auch die Kühlungsborner Liste möchte den Wochenmarkt weiterentwickeln. „Wir wollen mehr Bio“, sagt Stadtvertreter Norman Ruß. Deshalb habe die Kühlungsborner Liste versucht, die Verbindung zu geeigneten Händlern herzustellen und sie nach Kühlungsborn zu holen. Vom Wochenmarkt in Bad Doberan kennt Norman Ruß Anbieter von Ziegenkäse und Wildfleisch. „Zum Teil haben die aber gar keine Kapazitäten mehr, um herzukommen“, sagt er. Möglicherweise seien auch die Öffnungszeiten des Marktes von 8 bis 14 Uhr unattraktiv für einige Händler.

Der Markt in Bad Doberan ist bis zum späten Nachmittag geöffnet, viele gehen hier nach der Arbeit noch einkaufen. Gemüsehändler Habib Djemai passen die Öffnungszeiten gut. Seit Kurzen bietet er seine Waren in Kühlungsborn an. „Um 14 Uhr bin ich weg, dann gehe ich schlafen und nachts hole ich dann neue Ware“, sagt er. Habib Djemai steht mit seinem Stand auch auf Märkten in Reutershagen, Lütten Klein und Lichtenhagen, die vom Rostocker Großmarkt betreut werden. In Kühlungsborn ist er sehr zufrieden. „Die Leute sind nett zu uns, wir können hier ohne Probleme parken.“

Von Cora Meyer