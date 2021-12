Bad Doberan

Gut 100 Tage ist Jörn Rachowe jetzt im Bad Doberaner Amt für Stadtentwicklung und Umwelt aktiv. „Und es läuft hervorragend“, sagt der Fachgebietsleiter für Stadtentwicklung und Hochbau. Ob der geplante Hortneubau an der Lessinggrundschule, für den der Bebauungsplan am Sportplatz geändert werden muss, die Entwicklung des Ortsteils Vorder Bollhagen mit zwei Bebauungsplänen oder der Modul-Erweiterungsbau an der Schule auf dem Buchenberg, für den jetzt die Architektenleistungen in einem EU-weiten Verfahren vergeben wurden: „Es gibt viel zu tun – aktuell sind wir vor allem mit Bauleitplanungen beschäftigt.“

„Viele Vorhaben werden angepackt und abgearbeitet.“ Jochen Arenz, Bürgermeister Bad Doberan Quelle: Sabine Hügelland

Am 1. September hatte der 51-Jährige, der vorher als Baumamtsleiter die Entwicklung der Gemeinde Satow maßgeblich mitgestaltet hat, den neuen Job im Doberaner Rathaus übernommen. „Nachdem Nobert Sass Ende 2020 in den Ruhestand gegangen war, wollten wir mit dieser Personalie eigentlich den Posten des Amtsleiters neu besetzen“, erklärt Bürgermeister Jochen Arenz (parteilos). „Aber eine unterlegene Bewerberin hatte Klage gegen die Besetzung dieser Stelle erhoben – damit die aber nicht monate- oder jahrelang vakant bleibt, haben wir uns nach einem Vergleich mit der Klägerin auf das nun praktizierte Modell geeinigt.“

Neues Modell als Erfolgsgeschichte

Jörn Rachowe agiert jetzt also als Fachgebietsleiter für Stadtentwicklung und Hochbau – und Arenz „möchte dieses Modell eigentlich auch künftig nicht mehr ändern, denn die Zusammenarbeit im Amt war noch nie so gut“. Er sei sowohl Rachowe als auch Ute Busse als Leiterin des Sachgebietes Erschließung und Liegenschaften sehr dankbar, betont Doberans Bürgermeister: „Viele Vorhaben werden angepackt und abgearbeitet.“

Wie etwa ganz aktuell der sei Monaten avisierte Grundstücktausch am neuen Service-Center in Heiligendamm. „Nach zähen Verhandlungen haben wir uns jetzt mit dem Investor geeinigt und den Notarvertrag unterschrieben“, sagt Rachowe. „Der Stadtvertreterbeschluss wird umgesetzt, die Stadt hat ihre Ziele durchgesetzt.“ So habe Investor Klaus König eine kleine Fläche an der Seedeichstraße von der Stadt gekauft, um neben dem bereits entstanden Rohbau ein zweites Gebäude in gleicher Linie zum ersten Haus errichten zu können, erklärt Arenz.: „Im Gegenzug sind wir nun Eigentümer der Fläche, über die der Weg Richtung Strand verläuft – ich bin sehr froh, dass dieses Kapitel endlich abgeschlossen ist.“

Mit Blick auf die kommenden Jahre sei nach seiner Auffassung eine der größten Herausforderungen, in Bad Doberan für genügend Kita-, Hort- und Schulplätze zu sorgen, macht Jörn Rachowe deutlich: „Auf dem Gelände des Ostseewohnparks hat die Stadt weiterhin zwei Grundstücke für Kita-Neubauten in der Hinterhand – sollte der Landkreis in seiner Planung entsprechenden Bedarf sehen, hätten wir fünf, sechs Interessenten, die die Einrichtungen gern betreiben würden.“ Auch beim Stichwort Inklusion sei man auf einem guten Weg, so Rachowe: „Im nächsten Jahr setzen wir einen behindertengerechten Anbau an der Lessingschule sowie eine kleine Schulhofsanierung um.“

Herausfordernde Langzeitprojekte

Ein weiteres Langzeitprojekt: die Revitalisierung des Wirtschaftsgebäudes auf dem Klostergelände. „Hier steht vor allem die Sicherung des Bestandes im Vordergrund“, sagt Rachowe. „Ich bin optimistisch, dass wir in Kürze einen positiven Fördermittelbescheid bekommen.“ Darüber hinaus sei man weiterhin mit der Sicherung der historischen Wollscheune beschäftigt: „Wir befinden uns im zweiten Bauabschnitt – die Arbeiten werden noch bis zum Sommer andauern.“

Für Bad Doberan sei Rachowes Einstieg ins Bauamt ein „Glücksfall“, meint Bürgermeister Jochen Arenz: „Er macht einen super Job und hat schon viele Dinge geordnet.“ Komplimente, die der 51-Jährige mit einem kurzen Blick zurück nur zurückgeben kann: „Die personelle Ausrichtung und Struktur des Bauamtes sind einfach gut und sachgerecht, hier geht man kollegial und ehrlich miteinander um, ich kann mich auf meine Aufgaben in der Stadtentwicklung konzentrieren – das habe ich auch schon anders erlebt.“

Von Lennart Plottke