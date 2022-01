In Bad Doberan werden jetzt schon viele Wohnungen und Häuser gebaut, doch der Bedarf an Wohnraum ist weiter hoch. In Vorder Bollhagen und Heiligendamm gibt es noch Flächen, die für Wohnraum entwickelt werden können. Ein Stadtvertreter aber kritisiert: „Doberan baut sich zu“. Schon jetzt gebe es kaum Schul- oder Kita-Plätze, die Straßen seien verstopft.