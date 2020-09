Rerik

Die landesweite Dialogtour zum Thema „Zukunft des Wohnens“ wird am 10. September von 16.30 bis 18.30 Uhr im Haus der Begegnung Kösterschün in Rerik Station machen. Die Frage, wie wir zukünftig bezahlbaren Wohnraum schaffen und zugleich soziale Entmischung vermeiden, ist zu einer entscheidenden Herausforderung geworden. Auf der Dialogtour 2020/2021 treten Bürger, Stadtplaner, Wohnungsunternehmen und Politiker in Austausch, um darüber zu diskutieren, wie sich die vielfältigen Ideen zur Zukunft des Wohnens umsetzen lassen. Thematischer Schwerpunkt in Rerik ist das Wohnen in einer touristischen Region.

Podiumsteilnehmer sind Christian Pegel (Minister für Energie, Infrastruktur und Digitalisierung), Wolfgang Gulbis (Bürgermeister Ostseebad Rerik), Robert Erdmann (LGE Mecklenburg-Vorpommern GmbH) und Falko Beitz (Bürgermeister der Gemeinde Stolpe auf Usedom). Interessierten Bürgerinnen und Bürgern ist es möglich, sich direkt vor Ort oder online mit ihren Fragen, Meinungen und Anregungen am Austausch zu beteiligen. Alle Veranstaltungen werden per Livestream im Internet übertragen. Anmeldung können über die Webseite www.zukunft-wohnen-mv.de erfolgen.

Anzeige

Wer nicht persönlich teilnehmen will oder kann, kann die Veranstaltung im Live Stream auf Facebook verfolgen und Fragen im Chat platzieren.

Von OZ