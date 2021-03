Bad Doberan

Wie viel neue Wohnungen und Wohngebiete verträgt Bad Doberan noch? Im Ehm-Welk-Viertel werden die letzten freien Grundstücke bebaut, im neuen Wohngebiet an der Nienhäger Chaussee entstehen die Einfamilienhäuser. Mit der Erschließung des neuen Wohn- und Gewerbegebiets in Erweiterung des Gewerbegebiets Eikboom soll noch dieses Jahr begonnen werden. Dann ist vorerst Schluss.

Laut Bürgermeister Jochen Arenz sollen keinen neuen Wohngebiete entstehen. Grund: Die Infrastruktur wie Kita-Plätze und Schule müsse erst nachwachsen. Aus den Reihen der Stadtvertreter liegen jetzt jedoch zwei Beschlussvorlagen vor, mit denen weiterer Wohnraum geschaffen werden soll. Bei den Wohnungsunternehmen ist die Nachfrage ungebrochen hoch.

Wohnungen statt Gewerbe

Gewerbe- und Wohnflächen sollen zwischen dem Gewerbegebiet Eikboom und Wohngebiet Parkentiner Landweg entstehen. Die Wählergruppe JA möchte mit einer Änderung des entsprechenden Bebauungsplanes (B-Plan) 40 jetzt mehr Raum für Mehrfamilienhäuser schaffen. Dafür müssten geplante Gewerbeflächen weichen.

„In Bad Doberan gibt es seit etwa zehn Jahren einen eklatanten Mangel an Drei- und Vierraumwohnungen“, begründet Fraktionsvorsitzender Tim Schwanbeck die Vorlage. „Unser Ziel ist es, den Wohnungsmarkt durch neue, an den Stärken und Bedarfen unserer Stadt ausgerichteten Wohnungsangebote zu ergänzen.“

Die örtlichen Wohnungsunternehmen bestätigen eine Nachfrage nach Wohnraum. Die Allgemeine Wohnungsbaugenossenschaft (AWG) habe ihr Interesse zum Kauf von Flächen im B-Plan 40 bekundet, „da wir davon ausgehen, dass weiterer Wohnraum im mittleren Preissegment benötigt wird“, informiert AWG-Geschäftsführerin Petra Mader. „Gerade für jüngere Bewohner und Familien mit Kindern aus Bad Doberan werden zusätzliche Wohnungen benötigt. Diese Nachfrage wollen wir mit dem Bau von Zwei-, Drei- und Vier-Raumwohnungen bedienen.“

Ihr Newsletter für Bad Doberan und Umgebung Alles Wichtige aus Bad Doberan, Kühlungsborn und Umgebung. Jede Woche Mittwoch gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

380 Wohnungsanfragen bei der Wig

380 aktive Wohnungsgesuche habe die Wohnungsbau und Investitionsgesellschaft (Wig) Bad Doberan derzeit gelistet, teilt Wig-Geschäftsführer Michael Schalau mit. „Die Nachfrage nach Wohnraum ist in Bad Doberan ungebrochen hoch. Aufgrund des geringen Leerstandes können die Wohnungsanfragen leider nicht immer zeitnah bedient werden.“ Viele Interessenten müssten sich deshalb auf längere Wartezeiten einstellen. „Besonders schwierig gestaltet sich die Suche nach größeren Wohnungen für Familien und altersgerechte Wohnungen für Senioren.“

Michael Schalau, Geschäftsführer der Wohnungsbau- und Investitionsgesellschaft (Wig) mbH Bad Doberan: „Die Nachfrage nach Wohnraum ist in Bad Doberan ungebrochen hoch. Aufgrund des geringen Leerstandes können die Wohnungsanfragen leider nicht immer zeitnah bedient werden.“ Quelle: Anja Levien

Im B-Plan 40 entstehen vor allem Grundstücke für Einfamilienhäuser. Drei Parzellen sind für eine Bebauung mit mehrgeschossigen Gebäuden vorgesehen. Nicht genug, findet die Wählergruppe Ja. Sie möchte einen Teil der Gewerbeflächen umändern in Flächen für Mehrfamilienhäuser. Im Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt am Dienstag, 16.03, wird der Vorschlag erstmals diskutiert.

Industrie- und Handelskammer kritisiert Gewerbemangel

Der Wegfall von Gewerbeflächen – er wird bei der Industrie- und Handelskammer (IHK) zu Rostock wahrscheinlich nicht gut ankommen. Diese hatte bereits in einer Stellungnahme zur Änderung des Flächennutzungsplanes die fehlenden gewerblichen Perspektiven in der Stadt zum Beispiel für Neuansiedlungen von Gewerbeflächen für Neugründungen und Betriebserweiterungen kritisiert. „Während sich bei den Wohnbauflächen eine positive Entwicklung bemerkbar macht“, was die IHK nicht ablehne, „positioniert sich nach unserer Einschätzung die Stadt Bad Doberan beim Punkt Gewerbe zu passiv.“ Die Stadt hatte erwidert, dass für Glashäger Gewerbeflächen geschaffen wurden und es zudem in Walkenhagen und Heiligendamm einen Zuwachs gebe.

Prüfung: Bauen in zweiter und dritter Reihe

Carsten Großmann (AMU) und Hans-Dieter Kleine (Doberaner Liste) sehen Potenzial für weiteren Wohnraum in Bad Doberan in der Nachverdichtung. Stimmen die Stadtvertreter am 26. April zu, soll die Verwaltung beauftragt werden, die Nachverdichtungs- und Entwicklungsmöglichkeiten unter besonderer Beachtung ökologischer, infrastruktureller und hochwassertechnischer Belange für Gebiete in der Stadt zu prüfen. Heißt: Könnten Bedarfe durch Bauen in der zweiten oder dritten Reihe gedeckt werden.

Bürgermeister Jochen Arenz (parteilos) begrüßt beide Beschlussvorlagen. Damit würden keine neuen Wohngebiete geschaffen. „Wir müssen aber dringend den Grundbedarf an Wohnraum decken.“ In Bezug auf die Infrastruktur arbeite die Stadt an Lösungen. „Wir sind an der Schulproblematik dran und wollen auch einen neuen Sportplatz bauen.“ Letzterer könnte laut Wählergruppe JA auch im B-Plan 40 entstehen.

Von Anja Levien