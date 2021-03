Ein 53-Jähriger aus Lichtenhagen-Dorf meint, am Donnerstagmorgen einen Wolf in Sievershagen bei Rostock gesehen zu haben. Er hat die Begegnung auch gefilmt. Das Tier sei aus dem Wohngebiet gekommen und weiter über einen Acker gelaufen, schildert er. Was genau passiert ist und wie Wolfsbetreuer aus MV die Lage einschätzen.