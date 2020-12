Bad Doberan

Lego, Spiel-Roboter, Zaubertafel und ganz viel Naschi: Auf den ersten Blick muten die bunt bemalten und beschriebenen Blätter im Doberaner Rathaus wie gewöhnliche Wunschzettel an. Erst beim zweiten Hinsehen wird deutlich: Normal ist in diesen Tagen so gut wie nichts. „Am meisten wünsche ich mir natürlich, dass Corona verschwindet“, hat etwa der fünfjährige Max von seinen Eltern auf den Brief an den Weihnachtsmann schreiben lassen. Klar – der „richtige Super-Mario-Fan“ hätte gern auch die fiese Rakete „Kugelwilli“ im Überraschungssack oder auch „einen Robohund, weil wir uns keinen echten Hund halten dürfen – aber vor allem wünsche ich allen Gesundheit!“.

Blickfang: Im Doberaner Rathaus sind aktuell dutzende Wunschzettel an einer Schnur aufgereiht. Quelle: Lennart Plottke

Seit Ende November hängt vor der Bäckerei Junge am Doberaner Markt ein Wunschzettel-Briefkasten. „Bis jetzt haben wir hier gut 80 Briefe gefunden“, freut sich Bürgermeister Jochen Arenz (parteilos), der die Idee für diesen besonderen Anlaufpunkt in der Stadt hatte. „Mit Blick auf die Absender kommen die Kinder dabei offenbar nicht nur aus Bad Doberan, sondern auch aus Kröpelin oder Kühlungsborn – das berührt mich sehr.“ Regelmäßig wird der Kasten geleert – und die Briefe im Erdgeschoss des Rathauses an der Severinstraße aufgehängt. An einer langen Schnur sind sie neben dem Rathaussaal aufgefädelt. „Es ist schon eine besondere Zeit“, sagt Arenz. „Das kann man auch an den Wünschen der Kinder ablesen.“

Familie und Gesundheit am Wichtigsten

Ganz vorn dabei: Gedanken rund um die Familie. „Ich wünsche mir, dass mein Opa und meine Oma gesund bleiben“, schreibt beispielsweise die kleine Emma. „Und dass meine Schwester und ich uns nicht mehr streiten.“ Eines ist dem Mädchen aber auch wichtig: „Dass mein Hund mich am Liebsten hat!“ An die Großeltern denkt auch Lilly: „Ich wünsche mir Gesundheit für alle und dass alle Omas und Opas genug Geld haben!“ Damit das auch wirklich klappt, hat das Mädchen unter anderem Feenflügel, Münzen und einen Knutschmund auf den Wunschzettel gemalt.

„Mit Blick auf die Absender kommen die Kinder offenbar nicht nur aus Bad Doberan, sondern auch aus Kröpelin oder Kühlungsborn – das berührt mich sehr.“ Jochen Arenz, Bürgermeister Bad Doberan Quelle: Anja Levien

„Dass Corona ein Ende hat und Urlaub mit meiner Familie“ – das soll der Weihnachtsmann neben einem Lerncomputer und einer Tonie-Box dem kleinen Fynn schenken. Mama Nancy hat daneben noch weitere Dinge aufgeschrieben, die in diesem Jahr sicher bei vielen Menschen ganz oben auf der Wunschliste stehen: „Gesundheit und dass wir unsere Jobs behalten können.“

Für die Kinder der Regenbogenschule in Bad Doberan hat sich offenbar ein „Herzenswunsch schon vor dem Weihnachtsabend erfüllt“. Denn wie auf drei DIN-A4-Blättern mit gemaltem Tannenbaum, Fotos und vielen Unterschriften zu lesen ist, hatten Mitarbeiter des Bauhofes bereits Ende November am großen Lebensbaum auf dem Schulhof per Hubwagen Lichterketten der Stadt angebracht. Die Kinder hängten anschließend selbst gebastelten Recycling-Schmuck an den Baum.

Stadt macht Tradition auch in diesem Jahr möglich

Normalerweise eine schöne Tradition im Rahmen eines Projekttages in der Turnhalle – die in diesem Jahr aufgrund der Hygieneregeln fast nicht möglich gewesen wäre. Aber – so steht es auf dem Brief an den Weihnachtsmann – „traurige Kinderaugen gehörten nicht zu unserem Plan – wir sagen Danke für diese tolle Aktion“.

Seit Ende November gibt es am Doberaner Markt einen Wunschzettel-Briefkasten. Quelle: Lennart Plottke

Neben vielen ernsthaften und tiefgründigen Gedanken gibt es aber auch Sätze zum Schmunzeln. So wünscht sich etwa der kleine Luca neben einer „Transformer“-Figur, die Geräusche macht, auch eine Tonie-Box – „ich mache jetzt nämlich keinen Mittagsschlaf mehr und in der Zeit würde ich gerne Geschichten hören“. Schon ein etwas größeres „Mädchen“ ist offenbar Mara: „Ich wünsche mir endlich einen Jungen, denn sechs Mädchen habe ich schon.“ Blickfang zwischen den vielen kreativen Wunschzetteln: Ein von Tessa Mara selbst gemaltes Bild mit Sonne, Himmel und Haus, aus dem Jochen Arenz mit Weihnachtsmann-Mütze auf dem Kopf herausguckt. Dazu der Satz: „Ich möchte wissen, wie der Bürgermeister im Rathaus wohnt.“

Für den Angesprochenen kein Problem: „Sobald es die Hygieneregeln wieder erlauben, lade ich die Kleine auf jeden Fall mal hierher ein“, sagt Arenz und verspricht: „Wenn wir die vollständigen Adressen der Absender haben, antworten wir jedem einzelnen Briefeschreiber persönlich. Ach nein, nicht wir – natürlich der Weihnachtsmann ...“

Von Lennart Plottke