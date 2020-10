Würdigung des Ehrenamtes: Freies Parken für Börgerender Wehr

Rethwisch

Die Mitglieder der freiwilligen Feuerwehr in der Gemeinde Börgerende-Rethwisch können ab der kommenden Saison gebührenpflichtige Parkplätze kostenfrei nutzen. Nach einem Beschluss der Gemeindevertretung soll das Ordnungsamt im Amt Bad Doberan-Land entsprechende Parkkarten ausstellen. „Diese fahrzeugbezogenen Parkkarten können jährlich beantragt werden“, erklärt Wehrführer Tobias Goldberg. „Damit wird auch unser ehrenamtliches Engagement gewürdigt.“

Denn die Kameraden der freiwilligen Feuerwehr würden sich 365 Tage im Jahr ehrenamtlich für die Sicherheit in der Gemeinde einsetzen, so Goldberg: „Ob im Einsatz oder in der Freizeit – wir halten das Gemeinwesen am Leben.“ 46 Mitglieder zählt die Feuerwehr in Börgerende-Rethwisch aktuell, 24 davon sind aktiv. „Dazu kommen noch einmal 23 Mitglieder in der Jugendwehr“, macht Goldberg deutlich. „Es ist schon lange mein Bestreben, für diese Leute mehr Anerkennung zu finden.“

Anzeige

Sozialausschuss bringt Thema in Gemeindevertretung

Deshalb freue er sich, dass der Ausschuss für Schule, Jugend, Kultur, Sport und Umwelt dieses Thema auf die Tagesordnung genommen und eine klare Empfehlung ausgesprochen habe, sagt der Wehrführer: „Wir haben hier ein wenig Zuarbeit geleistet, Rücksprache mit dem Ordnungsamt gehalten und uns über ähnliche Projekte benachbarter Wehren informiert.“ So hat etwa das Ostseebad Kühlungsborn jetzt in seiner Hauptsatzung festgelegt, dass Jugendwart, Schriftführer, Kassenwart, Gerätewart und Zugführer eine monatliche Aufwandsentschädigung in Höhe von 70 Euro erhalten, die Übungsleiter des Musikzuges bekommen je 45 Euro im Monat.

Ihr Newsletter für Bad Doberan und Umgebung Alles Wichtige aus Bad Doberan, Kühlungsborn und Umgebung. Jede Woche Mittwoch gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach.

In jedem Fall steht dem Wehrführer und seinem Stellvertreter eine Entschädigung zu – vorgeschrieben vom Land. Ihre Höhe regelt die Feuerwehrentschädigungsverordnung Mecklenburg-Vorpommerns (FwEntschVO M-V). Die Gemeinden können allerdings auch weniger zahlen. „Das ist aber nicht meine Empfehlung“, erklärt Kreisbrandmeister Mayk Tessin. „Bürgermeister, die sich selbst den Höchstsatz zahlen, sollten an der Feuerwehr nicht sparen.“

In anderen Gemeinden, nicht nur in Mecklenburg-Vorpommern, gibt es darüber hinaus für ehrenamtliche Feuerwehrleute ein Stiefelgeld, eine finanzielle Entschädigung für jeden Einsatz.

Von Lennart Plottke