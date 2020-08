Kühlungsborn

Er hat einen Arbeitsplatz, an dem andere Urlaub machen: den Kühlungsborner Yachthafen. Und auch sonst ist Jens Buchwald mit seinem Job sehr zufrieden: „Man ist viel an der frischen Luft, hat Kontakt mit Menschen und es ist sehr abwechslungsreich.“

Buchwald arbeitet abwechselnd mit zwei weiteren Kollegen als Hafenmeister im Ostseebad. Er kontrolliert die Bezahlung der Liegegebühr, weist Plätze zu und ist neben den Verwaltungsmitarbeitern im Hafenbüro Ansprechpartner für die Gäste. Vor allem aber kümmert er sich um alles, was mit dem technischen Betrieb zu tun hat. Wenn zum Beispiel ein Hobby-Skipper eine Stromsäule am Steg umgefahren hat, kann Buchwald kleinere Schäden selbst beheben – nur bei größeren muss er einen Elektriker rufen.

Anzeige

Der Hafenmeister stammt aus Rerik und hat eine Ausbildung als Landmaschinenmechaniker. Während vier Jahren bei der Bundesmarine war er auch immer wieder mal mehrere Monate am Stück im Mittelmeerraum unterwegs. Nachdem er dann einige Jahre als Lkw-Fahrer gearbeitet hatte, lernte er seine Ehefrau kennen und wollte sesshaft werden. So fing er 2014 beim Kühlungsborner Yachthafen an. Dabei kamen ihm auch seine Englisch-Kenntnisse zugute, wegen der internationalen Skipper-Kundschaft.

Weitere OZ+ Artikel

Attraktive Lage mit Restaurants und Geschäften

Die Lage der Marina in Kühlungsborn sei sehr attraktiv für Urlauber, erklärt der Hafenmeister stolz, denn anderswo liegen solche Häfen oft ziemlich weit außerhalb. In Kühlungsborn aber hat man direkt die Promenade mit Restaurants und Geschäften und auch die Innenstadt ist nicht weit weg. Weitere touristische Ziele sind mit dem Taxi oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln rasch zu erreichen. Gern nutzen Touristen auch ein ganz besonderes Verkehrsmittel: den Molli. Der dampft auf seiner Strecke direkt am Hafen vorbei, der Bahnhof ist nicht weit entfernt.

Hier hat der Hafenmeister sein Büro: das Hafenhaus unterhalb der Kühlungsborner Promenade. Quelle: Henrietta Hartl

Etwa ein Fünftel der Gäste sind Dauerlieger. Doch das sind nicht nur Bootseigner aus der Region, erzählt der Hafenmeister, auch Yachtbesitzer aus Dortmund oder Stuttgart haben ihr Boot in Kühlungsborn liegen. Von dort aus können sie dann zum Beispiel die beliebten skandinavischen Segelreviere rasch erreichen.

Gern seien auch größere Traditionssegler zu Gast, berichtet Buchwald. Ein häufiger Besucher ist die „ Albert Johannes“, die mit ihren 46 Metern Länge vorn an die Spundwand bei den Kränen muss. Der große Dreimast-Gaffelschoner passt anderswo nicht in den Hafen, der für kürzere Boote ausgelegt ist. Dabei sind auch die „kleinen“ Boote in den vergangenen Jahren tendenziell immer länger geworden, hat Buchwald beobachtet.

Viele neue Besucher in diesem Jahr

In diesem Sommer herrscht ein enormer Andrang, und Buchwald meint: „Sonst kennt man viele oft schon, aber dieses Jahr sieht man viele neue Gesichter.“ Auch dem Kühlungsborner Hafen hat Corona also wohl neue Gäste beschert. Doch trotz des Andrangs gilt: „Wir mussten noch nie jemanden wegschicken.“ Wenn es mal eng werde, dann müssten manche Boote eben „im Päckchen“ anlegen, also in mehreren Lagen nebeneinander.

OZ-Serie „Die Urlaubsmacher“ In der kleinen Serie „Die Urlaubsmacher“ stellt die OSTSEE-ZEITUNG ab sofort Menschen vor, die den Urlaub zwischen Kühlungsborn und Bad Doberan gestalten. Die Männer und Frauen, die dafür sorgen, dass eine Unterkunft da ist, die sich ums Essen kümmern, um die Freizeitangebote und die Beförderung. Die Macher hinter der schönsten Zeit des Jahres

Der Hafenmeister kennt die unterschiedlichen Liegeplatz-Wünsche der Gäste. Manche wollen gern einen möglichst ruhigen Platz, den sie dann weiter hinten im Hafen finden. Andere wollen im Gegenteil möglichst weit vorn liegen, so dass zum Beispiel die Duschen und Toiletten im „Hafenhaus“ schnell und bequem zu erreichen sind. „Ganz nach vorn wollen auch die, die gesehen werden wollen“, meint Buchwald schmunzelnd. So mancher stolze Besitzer einer schicken Yacht möchte sein teures gutes Stück eben nicht verstecken, sondern von möglichst vielen bewundern lassen.

Auf manchen Booten ist ein Hund dabei, seltener auch mal eine Katze. Doch das kurioseste Tier ist wohl der Papagei, den ein Bootseigner schon seit Jahren immer wieder mitbringt. Mit dem Papagei auf der Schulter kommt er dann ins Hafenbüro, um die Liegegebühr zu bezahlen.

Möwen gehören zur Marina dazu

Andere Tiere, mit denen der Hafenmeister zu tun hat, sind die Möwen: „In der Hochsaison, wenn alles dicht belegt ist, da bleiben sie meistens weg. Aber wenn immer mehr Plätze frei werden, rücken sie dort ein.“ Buchwald muss dann öfter mal zum Schrubber greifen, um den stinkend-klebrigen weißen Belag zu entfernen.

Manchmal muss der Hafenmeister auch nachts ran, wenn zum Beispiel Boote mit Motorschaden von der Seerettung in den Hafen geschleppt werden. Oder wenn sich Gäste in ihrer Nachtruhe von einer lauten Party auf einem anderen Boot gestört fühlen: „Das ist halt wie auf einem Campingplatz auch.“

Direkt an der Marina gibt es eine Promenade mit Restaurants und Geschäften. Quelle: Henrietta Hartl

Auch im Winter gibt es im Hafen viel zu tun, dann werden Renovierungsarbeiten erledigt, die während des starken Betriebs in der Saison nicht durchgeführt werden können. So stehen in diesem Herbst zum Beispiel Erneuerungsarbeiten an den Stegen an – damit der Hafen auch in der nächsten Saison für die vielen Bootsgäste wieder sicher und attraktiv ist.

Der Bootshafen Kühlungsborn Der Yachthafen in Kühlungsborn wurde 2005 fertiggestellt, hat also dieses Jahr seinen 15. Geburtstag. Er gehört der Stadt Ostseebad Kühlungsborn und wird durch die Touristik Service Kühlungsborn GmbH betrieben. Bei einer Größe von rund vier Hektar verfügt er über rund 400 Liegeplätze für Dauerlieger und Tagesgäste. Der Bootshafen beherbergt auch das Seenotrettungsboot Konrad Otto der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger ( DGzRS) und mehrere Fischereiboote der einheimischen Fischer. Der Bootshafen ist ganzjährig geöffnet, wobei die touristische Nutzung der Anlagen sich auf die Saison von April bis Ende Oktober beschränkt. Das Hafenbecken hat, je nach Bereich, eine Tiefe von 3 bis 3,50 Meter. Bei starkem ablandigen Wind kann die Wassertiefe sehr stark absinken. Der Hafen hat fünf Steganlagen mit Schwimmstegen. Alle Stege sind beleuchtet und mit Strom- und Wassersäulen ausgestattet. An den Steganlagen können Boote bis 24 Meter festmachen, an Schwimmstegen Boote bis 18 Meter. Direkt an der Kaimauer können größere Schiffe bis 35 Meter anlegen. Der Hafen verfügt über einen Mastkran und einen Schwenkkran, der bis zu 25 Tonnen hebt. Die Slip-Anlage ist ganzjährig geöffnet und per Münzeinwurf zugänglich.

Von Henrietta Hartl