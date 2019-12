Kanalarbeiten in Bad Doberan: Diese Straßen sind betroffen

Bad Doberan

Wegen Kanalsanierungsarbeiten müssen Autofahrer in Bad Doberan derzeit mit Einschränkungen rechen. Das teilte der Zweckverband Kühlung ( ZVK) mit. Die Arbeiten haben begonnen und dauern voraussichtlich bis zum 31. Januar kommenden Jahres. Betroffen sind die Straßen An der Krim/ Einmündung Am Walkmüller Holz, die Clara-Zetkin-Straße im Einmündungsbereich Friedrich-Franz-Straße und die Thünenstraße an der Zufahrt zu den Häusern Nummer 9 bis 11 einschließlich des Bereiches Thünenstraße 53 bis 54. Der Zweckverband bittet um Verständnis bei den Anwohnern. Diese können sich bei Fragen an den Kundenservice des ZVK unter der Telefonnummer 038203/7130 wenden.

Von OZ