Bad Doberan

Im Zusammenhang mit einer Party am 31. Juli in Bad Doberan (Landkreis Rostock) wurden mit Stand Donnerstagnachmittag 17 Corona-Infektionen nachgewiesen. Vier davon seien Folgefälle, sagte Landkreissprecher Michael Fengler am Freitag. Nach einem öffentlichen Aufruf, der auch vom Veranstalter unterstützt worden sei, habe man Fortschritte bei der Kontaktnachverfolgung gemacht.

Die Daten aus der Luca-App gingen dem Landkreis zufolge verloren, weil der Datenschlüssel verschwunden ist. Auf den handschriftlichen Listen seien zum Teil Fantasienamen und falsche Telefonnummern angegeben worden. An der Veranstaltung nahmen nach Angaben des Landkreises vermutlich mehr als 300 Menschen teil. Für eine für Samstag geplante Veranstaltung des betroffenen Organisators wollte der Landkreis einen Auflagenbescheid erteilen. So solle die Einhaltung der Infektionsschutzmaßnahmen sichergestellt werden. Die Einhaltung könne durch das Ordnungsamt Bad Doberan kontrolliert werden.

Corona-Fälle nach Party in Spornitz

Nach einer Party in Spornitz (Landkreis Ludwigslust-Parchim) sind drei weitere Besucher der Veranstaltung positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das habe die Auswertung von knapp 200 Abstrichen ergeben, die am Donnerstag in Parchim gemacht wurden, sagte Landkreissprecher Andreas Bonin am Freitag.

Wenige Tage nach der Tanzparty in der Event Arena in der Nacht zum vergangenen Sonntag war ein Gast positiv getestet worden. Der Landkreis hatte für alle Besucher und Mitarbeiter eine elftägige Quarantäne bis zum 22. August angeordnet. Ausgenommen sind vollständig Geimpfte. Auch für die jetzt negativ auf das Coronavirus Getesteten bleibe die Quarantäne bestehen. Sie müssten sich kommenden Donnerstag erneut testen lassen, sagte Bonin. In der Disco waren dem Kreis zufolge mehr als 300 Gäste.

Nach Aussage des Betreibers hätten die Gäste vor Betreten der Disco einen Corona-Schnelltest gemacht. Der Veranstalter habe im Rahmen des Möglichen alles getan, sagte Bonin. Die Nachverfolgung mittels der Luca-App funktionierte nach Angaben des Landkreises gut.

Von RND/dpa