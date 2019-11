Wildschwein und Lebkuchenhäuschen auf dem Kröpeliner Markt

Kröpelin

Bevor der Weihnachtsmann kam, gab es für die Kinder in Kröpelin am Samstag einiges zu tun. Aus Zuckerguss, Butterkeksen und Streuseln bauten sie sich auf dem Markt kleine Lebkuchenhäuser. Die Idee stammt von der Jungen Gemeinde der evangelischen Kirche. „Wir sind zum zweiten Mal auf dem Weihnachtsmarkt vertreten“, sagt Annalena Zitterbart, die den Stand gemeinsam mit Klara Burghardt und Tom Schreger betreut. „Diesmal wollten wir die Kinder etwas mehr involvieren.“ Und Lebkuchenhäuschen gehörten eben zu Weihnachten dazu. Die Einnahmen fließen in die Jugendarbeit der Gemeinde.

Mitmachen konnten die jungen Besucher auch im Rathaus, wo die Mitarbeiter der Kindertagesstätte „Pusteblume“ der Arbeiterwohlfahrt mit ihnen aus Tannenzapfen und Tonpapier Dekorationen bastelten. Zur Belohnung erhielten die Nachwuchskünstler Kärtchen für den Adventskalender. Darin verstecken sich kleine Geschenke wie zum Beispiel Bücher. „Wir sammeln jedes Jahr Spenden zur Gestaltung des Kindertages“, sagt der Kröpeliner Bürgermeister Thomas Gutteck. Die Reste verwende die Gemeinde für den Inhalt des Kalenders.

„Den Weihnachtsmarkt gibt es schon, seit ich denken kann“, sagt er. In diesem Jahr stehen etwa zehn Stände auf dem Marktplatz vor der Bühne. Dort spielt die Bläserklasse des Schulzentrums Kühlungsborn zur Eröffnung ein Beatles-Medley. Mit Ständen vertreten sind neben der Jungen Gemeinde und der Kita unter anderem der Sportverein, der Kröpeliner Karneval Verein und die Landfrauen aus Jennewitz. Aus dem für Weihnachtsmärkte üblichen Angebot – Kuchen, Glühwein, Kakao und Bratwurst – stach die B-Jugend des Kröpeliner SV hervor. Hier gab es Wildschwein. „Der Markt ist eine gelungene Mischung aus kommerziellen und nicht kommerziellen Ständen“, sagt der Bürgermeister.

Gegen 16 Uhr war es dann so weit: Der Weihnachtsmann machte in Kröpelin Station. In diesem Jahr kam er mit einem alten Feuerwehr-Barkas. „Wir versuchen, uns dafür jedes Jahr etwas Besonderes auszudenken“, sagt Thomas Gutteck.

Mehr zum Thema:

Von Cora Meyer