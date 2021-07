Bad Doberan

Es ist das Wochenende der Zappanale in Bad Doberan. Doch weil wegen der Corona-Pandemie die Live-Konzerte auf der Galopprennbahn abgesagt werden mussten, haben sich die Veranstalter ein Alternativprogramm ausgedacht. Vom 16. bis 18. Juli wird es ein Streaming-Programm für Zappanale-Fans auf www.zappanale.de geben. Zu sehen sind dabei unter anderem Rückblicke auf alte Zappanale-Ausgaben, unter anderem mit Musikern wie Ed Mann, Mike Keneally oder der Paul Green School of Rock. Am Sonnabend, 17. Juli, gibt es ein Livekonzert im Garten hinter dem Kornhaus. Ab 18 Uhr spielen das Jazzprojekt Hundehagen Trio, Die Reise sowie Coogan’s Bluff. Karten sind per Mailorder unter info@arfshop.zappanale.de erhältlich. Die bestellten Karten werden dann an der Abendkasse hinterlegt. Die Kartenpreise: 25 Euro und 30 Euro direkt an der Abendkasse.

Vom 15. bis 17. Juli findet das Jazz-Meeting in der Kunsthalle Kühlungsborn, Ostseeallee 48, statt. Jeweils ab 20 Uhr spielen am Donnerstag Maria Baptist & Jan von Klewitz, am Freitag das Jacqueline Boulanger Quintett und am Sonnabend das Pasternack Swing-Trio. Der Eintritt zu den Konzerten kostet jeweils 20 Euro. Karten sind in der Kunsthalle oder unter 038293 / 7540 erhältlich.

Am Freitag, 16. Juli, wird im Doberaner Münster zur geistlichen Abendmusik eingeladen. Beginn ist 19. 30 Uhr. Das Konzert steht unter dem Thema „Heitere Melancholien zu einem Gemälde Marc Chagall: „Die Erschaffung des Menschen“ mit Werken von Bach, Rheinberger, Widor, Stravinsky u.a.“. Es spielen Judith Oppel (Violine) und Matthias Bönner (Orgel). Der Eintritt ist frei, um eine Spende für Künstler wird gebeten.

Ebenfalls am Freitag finden jeweils um 15 Uhr und um 17 Uhr anlässlich des 850-jährigen Jubiläums der Gründung des Klosters Doberan im heutigen Doberaner Stadtteil Althos öffentliche Althof-Sonderführungen statt. Die Führung mit Münsterkustos Martin Heider beginnt an der Kapelle Althof.

Der Kino- und Kulturverein Bad Doberan zeigt eine kleine Filmauswahl anlässlich 75 Jahre DEFA. Am 17. Mai 1946 wurde die DEFA ins Leben gerufen. Bis zur Abwicklung 1992 entstanden zahlreiche Spielfilme: Trickfilme, Komödien, Kinder- und Märchenfilme, Indianerfilme, Dokumentationen und etliche gesellschaftskritische Gegenwartsfilme, die jedoch größtenteils im „Giftschrank“ verschwanden. Der Verein zeigt im Kamp-Theater, Severinstraße 4, am Sonnabend um 17 Uhr den Kultfilm „Sieben Sommersprossen“ und um 20 Uhr den Verbotsfilm „Spur der Steine“. Eintritt kostet jeweils sieben Euro. Am Sonntag ist um 19 Uhr der Märchenfilm „Die Goldene Gans“ zu sehen. Kinder zahlen drei Euro, Erwachsene fünf Euro. Um 15 Uhr wird dann der Kassenschlager „Der Kahn der fröhlichen Leute“ gezeigt. Eintritt: 7 Euro.

Kinder im Alter von vier bis zehn Jahren sind am Sonnabend zum Kindermalnachmittag ins Ehm-Welk-Haus eingeladen. Wer möchte, kann ab 14 Uhr Steine bemalen, ein Bild vom Strand zeichnen oder mit Tusche und Bleistift Bilder der vorgegeben Geschichte „Qualli geht an Land“ ausmalen und gestalten. Material ist vorhanden. Eltern und Großeltern können sich im Haus oder Garten aufhalten.

Der Night Run am Sonnabend, 17. Juli, in Kühlungsborn beginnt und endet am Konzertgarten West. Der Kids Run für alle Jahrgänge startet um 20.45 Uhr und umfasst eine Strecke von 500 Metern. Die Teilnahme ist kostenlos. Für den Fünf-Kilometer-Night-Run können sich alle ab Jahrgang 2013 anmelden. Er beginnt um 21 Uhr und führt auf der Promenade entlang. Die Teilnahme kostet 15 Euro. Um 21 Uhr starten auch die Zehn-Kilometer-Läufer ab Jahrgang 2003. Es geht auf der Promenade in Richtung Heiligendamm und wieder zurück. Wer mitmachen möchte, zahlt 20 Euro. Kurzfristig anmelden können sich Laufbegeisterte hier: https://www.kuehlungsborn.de/events/hoehepunkte/kuebo-cup.html

Das Kindertheaterstück „Zirkus Frederico“ des Dorftheaters Siemitz wird am Sonntag, 18. Juli, um 15 Uhr in Bad Doberan uraufgeführt. Bei gutem Wetter findet die Veranstaltung im Klostergarten hinter dem Kornhaus statt. Die Inszenierung von Sabine Zinnecker über den großen Hund Pozor und den kleinen Jungen Frederico richtet sich an alle ab vier Jahren. Das Stück wird 15 Uhr und um 16.30 Uhr gespielt. Die Dauer beträgt je ca. 45 Minuten. Der Eintritt für Kinder ist frei, Erwachsene zahlen fünf Euro.

Max Zeug spielt am Sonntag von 14 bis 15. 30 Uhr im Garten des Stadt- und Bädermuseums, Beethovenstraße 8. Er hat sich der Musik von Bruce Springsteen verschrieben. Zusammen mit Ola van Sander wird er eine Acoustic Performance bieten. Der Eintritt ist frei.

Von Anja Levien