Das über Bad Doberans Grenzen hinaus beliebte Musikfestival „Zappanale“ fällt auch in diesem Jahr aus. Zumindest auf der Galopprennbahn wird es Mitte Juli keine Veranstaltungen geben. „Wir haben in den vergangenen Wochen und Monaten viel dafür getan, um das Festival 2021 stattfinden zu lassen“, erklärt Wolfhard Kutz vom gastgebenden Verein Arf Society. „Es gab Online-Konferenzen, Rechtsberatungen, wir haben ein Hygienekonzept entwickelt und uns überlegt, wie wir das Gelände anpassen könnten – aber es wird leider nicht möglich sein, die 31. Zappanale zu veranstalten.“ Ein Faktor: „Es ist uns nicht gelungen, alle erforderlichen Genehmigungen zu erhalten“, macht Kutz deutlich. „Es fehlen die dafür notwendigen behördlichen Grundlagen – sowohl vom Bund als auch vom Land.“

„Bis 2022 sollte es doch wohl für Musiker, Fans und unser Organisationsteam möglich gewesen sein, sich impfen zu lassen – oder es gibt andere Lösungen." Wolfhard Kutz, Verein Arf Society

Dazu sei die Hoffnung, dass zum Festival zumindest die Hälfte der Besucher geimpft sei und alle anderen mit Schnelltests eingelassen werden könnten, nun auch politisch vom Tisch, so Kutz: „Deshalb müssen wir unsere 31. Zappanale um ein weiteres Jahr verschieben.“ Dennoch sollen eingefleischte Fans auch in diesem Jahr nicht vollends auf ihr „zappaeskes“ Wochenende verzichten müssen. „Wir arbeiten an der Zappanale 30,75“, kündigt Wolfhard Kutz an. „Denn mit der Zappanale 30,5 haben wir im vergangenen Jahr eine tolle virtuelle Verbindung von uns allen geschaffen – wir sind der Meinung, dass wir das auf jeden Fall noch mal möglich machen können.“

Positives Feedback auf virtuelles Festival

Im Juli 2020 konnten Besucher das Gelände virtuell per Livestream im Internet besuchen. Auf beiden Bühnen fanden Konzerte statt – ergänzt durch aktuelle Beiträge. Auch der Bierstand, Händler­stände, Arfshop, Arfzelt sowie die Ausstellung hatten virtuell geöffnet. Zusätzlich zum Livestream gab es die Möglichkeit, die Konzerte einzeln aufzurufen. „Es gab sehr positives Feedback“, erinnert sich Kutz. „Auch wenn das natürlich keine Zappanale in Bad Doberan ersetzen kann.“

Seine Hoffnung: „Bis 2022 sollte es doch wohl für Musiker, Fans und unser Organisationsteam möglich gewesen sein, sich impfen zu lassen – oder es gibt andere Lösungen.“ Man verzichte jetzt auf den Aufwand des Ticketumtausches in Gutscheine – die bereits erworbenen Karten zur Zappanale 31 seien für das Jahr 2022 weiterhin gültig, sagt Kutz und stellt klar: „Alle sehnen sich danach, gemeinsam die festivalfreie Zeit im kommenden Jahr zu beenden. Dann werden wir die Musik und unser Wiedersehen feiern – und zwar direkt auf dem Festivalgelände in Bad Doberan.“

