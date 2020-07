Bad Doberan

Eigentlich wäre Bad Doberan in dieser Woche fest in der Hand von Hunderten kultigen Spitzbärten. Die Rennbahn hätte sich längst in ein großes Festival-Gelände verwandelt, und auch die ersten Zelte auf dem benachbarten Parkplatz würden ganz sicher schon stehen. Aber weil coronabedingt alle Großveranstaltungen bis zum 31. Oktober abgesagt sind, wurde eben auch für die traditionelle Zappanale der Stecker gezogen.

Zumindest theoretisch. „Die Zappanale findet statt“, sagt Organisator Wolfhard Kutz vom gastgebenden Verein Arf Society – und schränkt gleich ein: „Aber natürlich nicht im gewohnten Rahmen – sondern als ,Online-Festival’.“

Auch Händler & Co. öffnen virtuell

Damit eingefleischte Fans auch in diesem Jahr nicht vollends auf ihr „zappaeskes“ Wochenende verzichten müssen, können sie das Gelände virtuell per Livestream im Internet besuchen. Auf beiden Bühnen finden Konzerte statt – ergänzt durch aktuelle Beiträge aus diesem Jahr.

Auch der Bierstand, Händlerstände, Arfshop, Arfzelt sowie die Ausstellung haben virtuell geöffnet. „Alle Bereiche sind einzeln anklickbar“, erklärt Kutz. Dabei solle die „ Zappanale 30,5“ so authentisch wie möglich ablaufen: „Dazu gehört natürlich eine offizielle Eröffnung – auch der Bürgermeister ist mit dabei.“

Sechs Wochen virtuelle „Festival“-Planung

Nach rund sechswöchiger Planung seien jetzt knapp 80 Stunden Musik zusammengekommen, sagt Kutz: „Wir haben so viel gutes Material, dass wir am Donnerstag sogar mit der ,Warm-up’-Veranstaltung starten können.“ Los geht es online um 10 Uhr auf www.zappanale.de. Die „Besucher“ erwarten dann spezielle Veranstaltungen aus der Ausstellung und Shows von der virtuellen Bühne auf dem Kamp.

„Von Freitag bis Sonntag gibt es jeweils ab 10 Uhr auf der virtuellen Rennbahn ein Programm“, sagt Kutz. „Das Ganze läuft bis spät in die Nacht im Livestream – mit vielen ganz neuen Beiträgen und Konzerten aus vorangegangenen Zappanalen.“ Zusätzlich zum Livestream gibt es die Möglichkeit, die Konzerte auch einzeln aufzurufen. „Und immer, wenn ein Festival-Tag gelaufen ist, kann man sich den danach noch einmal komplett angucken“, stellt der Veranstalter klar. „Das gilt übrigens auch für die folgenden Tage – wir lassen das ganze Material noch eine ganze Zeit auf unserer Seite stehen.“

Campen neben der Rennbahn ist nicht möglich

Nicht wenige Fans würden ihren Urlaub nach dem jährlichen Festival-Termin ausrichten, sagt Wolfhard Kutz. „Die wollen ihre freien Tage jetzt aber trotzdem an der Ostsee verbringen – nur leider können sie das nicht wie gewohnt auf dem Gelände.“ Denn eine Genehmigung zum Campen gebe es hier in diesem Jahr nicht: „Wer also an die Ostsee kommt, sollte daran denken, sich an einem anderen Ort um einen Zeltplatz oder Stellplatz für sein Wohnmobil zu kümmern.“

2017 spielt Gitarrist Dweezil Zappa, Sohn von Frank Zappa, zum ersten Mal auf der Zappanale. Auch 2021 ist ein Auftritt geplant. Quelle: THORSTEN CZARKOWSKI

Noch nie in seiner 30-jährigen Geschichte habe er das schon legendäre Festival absagen oder verschieben müssen, betont Kutz: „Natürlich kommen wir finanziell nicht ohne Einbußen davon – wir haben Kosten, die entstanden sind und weiter entstehen.“ Dennoch werde die Zappanale auch diese Krise überstehen: „Wir bleiben dem Festivalmarkt erhalten – haben wir doch versprochen, so lange weiter zu machen, bis wir älter sind als die DDR.“

Viele Zusagen für 31. Zappanale im kommenden Jahr

Das in diesem Jahr geplante Programm mit Dweezil Zappa, John McLaughlin, Mike Keneally und vielen anderen Musikern soll nun im Sommer 2021 stattfinden. „Die Tickets behalten ihre Gültigkeit und werden aus Kostengründen auch nicht ausgetauscht“, stellt Kutz klar. „Die Preise bleiben vorerst erhalten.“ Ob die 31. Zappanale wie gewohnt über die Bühne gehen kann, wisse aktuell noch niemand, sagt der Veranstalter: „Wir sind auf die zu erwartenden Veränderungen in der Festivallandschaft in jeder Hinsicht gespannt.“

Die Lieferanten würden sicher ihre Preise anheben, um erlittene Verluste etwas aufzufangen: „Und die künftigen Auflagen werden uns bestimmt noch herausfordern.“ In diesem Jahr seien alle Zappa-Fans mit dem Herzen in Bad Doberan, ist Wolfhard Kutz überzeugt: „Die virtuellen Plattformen machen es möglich – und im kommenden Jahr sind wir wieder alle zusammen auf dem Gelände und feiern die Zappanale mit toller Musik und Bio-Bier.“

„ Zappanale 30,5“: ab 16. Juli, 10 Uhr auf www.zappanale.de

Von Lennart Plottke