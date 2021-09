Zehn Jahre Landkreis Rostock: Diese Bürger wurden mit Ehrenmedaillen ausgezeichnet

Güstrow

Sich für andere Menschen einsetzen, ihnen helfen, wenn sie es am nötigsten haben: Für Heide-Marie Lübbert ist das Ehrensache. Seit mittlerweile zehn Jahren ist die 80-Jährige im Stadtseniorenbeirat Teterow und dem Kreisseniorenbeirat des Landkreises Rostock tätig. Und das obwohl sie eigentlich längst ihren Ruhestand genießen könnte.

Die Beine hochlegen, das kam für Lübbert aber nie infrage. Aus diesem Grund entschied sie sich, nach Eintritt ins Rentenalter einen Lehrgang zum Senior-Trainer zu absolvieren. Bis heute hat sie diese Entscheidung nie bereut. Im Gegenteil: „Das war das Beste, was ich machen konnte. Es bereitet mir Freude, mit anderen Menschen zusammenzuarbeiten. Es ist schön, im Alter noch gebraucht zu werden.“

Silber und Gold für bürgerliches Engagement

Für ihr ehrenamtliches Engagement wurde die Teterowerin am Freitagabend im Rahmen eines Festempfangs anlässlich des zehnten Kreisgeburtstages ausgezeichnet – mit ihr zwölf weitere Bürger. Rund 200 Gäste aus Politik, Kultur und Wirtschaft waren gekommen, um der Zeremonie beizuwohnen. Insgesamt wurden elf Ehrenmedaillen in Silber und zwei in Gold verliehen. „Wir haben es Ehrenamtlern wie Ihnen zu verdanken, dass wir als Landkreis jetzt da stehen, wo wir gerade sind“, betonte Kreistagspräsident Veikko Hackendahl (CDU) in seiner Ansprache.

Zur Galerie Anlässlich des zehnten Geburtstages des Landkreises Rostock wurden am Freitagabend 13 ehrenamtlich engagierte Bürger ausgezeichnet.

Ebenfalls ausgezeichnet wurde an diesem Abend Mayk Tessin. Seit 38 Jahren ist er aktives Mitglied der Feuerwehr, 20 Jahre Kreisbrandmeister. Anderen Menschen zu helfen, das liegt ihm im Blut. „Ehrenamt ist für mich selbstverständlich. Ist man erst einmal mit diesem Virus infiziert, kommt man davon nicht mehr los“, veranschaulicht der 55-Jährige. Unzählige Personen hat er in den vergangenen Jahrzehnten durch schwierige Lebensphasen und Tragödien hindurch begleitet. „Der Dank, der einem entgegengebracht wird, ist das größte Geschenk und Ansporn zugleich.“

Aufhören kommt nicht infrage

Ähnlich sieht es Marianne Böckenhauer. Im September 2007 ist sie dem Seniorenbeirat der Stadt Bad Doberan beigetreten – hat dort sogar den Vorsitz übernommen. Noch vor wenigen Jahren ist sie davon überzeugt gewesen, dass sie nach ihrer aktuellen Amtszeit ein wenig kürzer treten würde. Die Zwangspause aufgrund der Corona-Pandemie habe ihr aber gezeigt, dass sie dazu noch lange nicht bereit ist. „Ich war noch nie so viel zu Hause, wie in den letzten anderthalb Jahren. Das will ich so schnell nicht wieder erleben müssen“, sagt sie. „Es macht mir Spaß, anderen eine Freude zu bereiten. So lange ich kann, mache ich auch weiter.“

Ans Aufhören denkt auch Reinhard Dettmann nicht. Der Vater von vier Kindern und Opa von vier Enkeln war früher Bürgermeister von Teterow. Neben seinem Hauptamt habe er sich aber stets auch ehrenamtlich in verschiedenen Bereichen betätigt. Für sein herausragendes, langjähriges Engagement als Kreistagsmitglied im Landkreis Rostock erhielt er am Freitagabend nun die Ehrenmedaille in Gold. „Ich freue mich sehr über diese Anerkennung. Damit habe ich überhaupt nicht gerechnet.“

Der Motor von MV

Wie wichtig es ist, dass Menschen wie er sich für die Gesellschaft einsetzen, betonte Mecklenburg-Vorpommerns Sozialministerin Stefanie Drese (SPD) in ihrer Rede: „Freiwilliges Engagement ist der Motor unseres Landes.“ Ohne es würde das gesellschaftliche Leben nicht so laufen, wie wir es gewohnt sind. „Aus diesem Grund ist die Politik verpflichtet, das Ehrenamt weiter zu unterstützen und zu stärken“, ergänzt Innenminister Torsten Renz (CDU).

Von Susanne Gidzinski