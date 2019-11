Zeit für Ehrenämter: Teterower Urgestein Reinhard Dettmann im Unruhestand

Teterow

Verabredung an seinem Lieblingsort: Galerie Teterow im alten Bahnhof. „Hier steckt so viel persönliche Energie drin“, sagt Reinhard Dettmann und erinnert sich an lange Verkaufsverhandlungen mit dem „großen unbeweglichen Partner“ Deutsche Bahn. Doch seit 2013 hat die Galerie unter Leitung von Sylvia Henschel hier im liebevoll umgebauten Bahnhofsgebäude ihr Domizil. Reinhard Dettmann ist fast schon Dauergast. Als Bürgermeister der Stadt hätte er hier sein Refugium gehabt: „Ablenkung, Gedanken schweifen lassen, von schönen Dingen umgeben“, erzählt der 69-Jährige, der bis 2018 vom Rathaus aus die Geschicke seiner Heimatstadt gelenkt hat. 28 Jahre lang.

Weiter Ehrenvorsitzender im Städte- und Gemeindetag

Vor einigen Tagen hat sich Reinhard Dettmann auch vom Städte- und Gemeindetag Mecklenburg-Vorpommern verabschiedet. 1990 hat der Kommunalpolitiker das Gremium in MV mitgegründet, seit 1999 war er der Vorsitzende. 20 Jahre lang hat er „Städten und Gemeinden in Mecklenburg-Vorpommern Gesicht und Stimme gegeben“, wie es Bundespräsident a.D. Joachim Gauck in seiner Dankesrede am 23. Oktober in Güstrow formulierte. Nun könnte Dettmann den Ruhestand genießen. Will er aber gar nicht. Seine ehemaligen Bürgermeisterkollegen im Städte- und Gemeindetag MV haben ihn zum Ehrenvorsitzenden gewählt und schon angekündigt: „Das kann nachher alles Reini machen.“

„Alle sagen Reini“, erzählt der promovierte Physiker, der selbst zu fast jedem Du sagt und bei Sympathie schnell ins Plattdeutsche verfällt. In die Politik ist er in der Wendezeit gekommen. Als Parteiloser, der er bis heute geblieben ist. Er wollte sich politisch nicht binden. Mit seinen Ideen, Engagement und Zuverlässigkeit, Bescheidenheit und Optimismus hat er sich einen Namen gemacht und sich mit diesem – auch seit 1990 – als Einzelbewerber in den Kreistag gekämpft. „Einmal hatte ich sogar zwei Sitze erlangt“, erinnert sich Dettmann. Bei der Wahl 2019 hat er wieder fast 4500 Stimmen bekommen und ist damit erneut ins Kreistagspräsidium eingezogen.

Promovierter Physiker hatte immer Spaß an Politik

„Politik hat mir immer Spaß gemacht“, denkt der Teterower zurück. Infiziert wurde er auf der ersten Fahrt in den Westen. Am 16. November 1989 habe er sich mit Trabi und Frau nach Bremen aufgemacht. „Wir wurden da so herzlich empfangen, von einem Pärchen angesprochen und eingeladen“, erinnert er sich. Es war ein Kommunalpolitiker aus Oyten, der den Mann aus dem Osten mit „kommunalpolitischer Literatur“ versorgte. „Ich habe mich gleich darin vertieft, all die neuen Strukturen, Regelungen, Aufgaben aufgesogen“, berichtet Dettmann. „Das war mein Vorsprung“, der es ihm leichter gemacht habe, 1990 in all den kommunalen Gremien in Stadt, Kreis und Land Fuß zu fassen.

Teterow – ein Städtchen, einst bekannt durch den Bergring, die größte Natur-Grasbahn für Motorradsport in Europa, macht heute durch High-Tech aus der Biomedizin auf sich aufmerksam. Aushängeschild ist das Unternehmen Miltenyi Biotec, das demnächst allein 500 Arbeitskräfte beschäftigt. Zusammen mit dem Medizinprofessor Horst Klinckmann, ebenfalls ein Teterower Jung, hat Dettmann so einige Technologiefirmen angelockt und das Existenzgründerzentrum Biotechnikum aufgebaut. „Wir haben auch viel Glück gehabt“, sagt Dettmann rückblickend. Das Glück des Tüchtigen, das sich für die Stadt auszahlt.

Kunstliebhaber und stolzer Vater

Dettmann ist ein großer Kunstliebhaber, seit 1990 Mitglied im Teterower Kunstverein. An schönen Bildern kommt er nur schwer vorbei. „Zu Hause stehen die schon auf dem Fußboden“, verrät der vierfache Vater. Nun sollen all die Kunstwerke enger beieinander aufgereiht werden. „Petersburger Hängung habe ich mit meiner Frau beschlossen.“ Mit der 15 Jahre jüngeren Katrin ist Reinhard Dettmann seit 31 Jahren glücklich verheiratet. „Sie war die Bürgermeisterfrau, was sie mir alles abgenommen hat...“

Das Paar hat zwei Söhne, 30 und 22 Jahre alt, Mikrobiologe und Physiker. Die Töchter aus erster Ehe sind Professorin an der HMT München und Ansprechpartnerin für das Studiencoaching an der Technischen Hochschule Wildau. „Ich bin sehr stolz auf meine Kinder“, sagt Vater Dettmann. „Ihren Weg, ihre Entwicklung zu verfolgen, mit ihnen zu fachsimpeln, das ist für mich neue Lebensqualität.“ Zur Familie gehören auch drei Enkelkinder, zwei, vier und neun Jahre alt. Wenn Papa und Opa auf Tour geht, mache er eine „Rundreise“. „Ich starte bei unserem jüngsten Sohn in Rostock, dann geht’s nach Berlin zu Tochter und Enkel, dann weiter nach München und schließlich nach Köln“, erzählt Dettmann lachend. „Und dann ruft schon wieder der erste aus Rostock an, dass wir kommen sollen.“

Ein Verfechter des Plattdeutschen

Stets freundlich und meist direkt, sagt Dettmann, was er sagen muss. Gern auch auf Platt, „denn so kannst du selbst bei ernsten Angelegenheiten beim Gegenüber ein Lächeln aufs Gesicht zaubern“, bemerkt er. Plattdeutsch sei ein „Sympathieverstärker“, vermittle eine große Vertrautheit. Er will die Sprache populärer machen und das kann der agile Endsechziger als Vorsitzender des Beirats für Heimatpflege und Niederdeutsch in MV, der er seit zwei Jahren ist.

Aus der Politik indes zieht sich das Urgestein der kommunalen Selbstverwaltung peu a peu zurück. Aber: „Mein Schreibtisch ist noch voll“, sagt Dettmann, voll mit wichtigen Belangen, die seine vielen Ehrenämter betreffen. „Es interessiert mich ja einfach so viel“, erklärt er augenzwinkernd. Gern zückt er die Kamera, hat einen Riesenfundus an Fotos, die seinen Lebensweg und die Entwicklung der Stadt dokumentieren. „Da müsste mal Ordnung reingebracht werden“, findet er. Zeit nehmen will er sich auf alle Fälle für das Reisen mit seiner Frau. Und wenn er Inspiration braucht, zieht es ihn an seinen Lieblingsort, in die Galerie am alten Bahnhof. Gerade hängen dort spannende Bilder von Malte Brekenfeld. Aber er hat ja schon genug. Erst die Petersburger Hängung abwarten.

Lesen Sie auch:

Von Doris Deutsch