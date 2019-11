Am 4. Dezember stimmt der Kreistag über die Änderung der Schuleinzugsgebiete für Grundschulen ab. Mit dem Thema befasste sich in Kühlungsborn der Sozialausschuss. Nach den Plänen des Landkreises sollen Bastorfer Kinder in Rerik eingeschult werden, um den dortigen Standort zu erhalten.