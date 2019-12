Bad Doberan/Schmadebeck/Kröpelin

„Was die DDR-Ausstellung betrifft, bleiben unsere Besucher außergewöhnlich lange drin, weil es auch sehr interessant ist“, hieß es gestern aus dem Bad Doberaner Stadt- und Bädermuseum in der Beethovenstraße 8 zur Sonderschau „Überholen ohne einzuholen – Bad Doberan zwischen Wiederaufbau und Wende“.

„Überholen ohne einzuholen“ bis Anfang Januar verlängert

Die Ausstellung ist wegen des großen Interesses bis Anfang Januar 2020 verlängert worden. Zu sehen sind zahlreiche Exponate, regionale Kunst sowie die originalen Zellentüren aus der ehemaligen Kreisdienststelle der Stasi in der Münsterstadt. Weiterhin gibt es die Möglichkeit, in Stasi-Akten zu lesen und die bewegende Fluchtgeschichte einer Familie kennenzulernen. Passend zur Weihnachtszeit können die Besucher des Museums derzeit hier auch einen historisch geschmückten Weihnachtsbaum besichtigen, dem Geschenke aus verschiedenen Zeiten beigegeben wurden. Geöffnet ist das Museum am Freitag, dem 13. Dezember von 10 bis 16 Uhr und am Samstag von 12 bis 16 Uhr.

Echtes Yak in Schmadebeck zu sehen

Ganz aktuell wird dagegen die Präsentation werden, die der Schmadebecker Pferdefreund Rüdiger Kropp und der Neu Nantrower Filmemacher Andreas Höntsch am kommenden Freitag im Klang-Atrium von Schmadebeck in der Satower Straße 8 über ihre diesjährige Reise mit Pferden und Yaks durch die mongolische Steppe bieten wollen. Im August waren sie in einer sechsköpfigen Reisegruppe zunächst zwei Tage lang mit Kleinbussen in die Steppe gefahren, dann gemeinsam mit regionalen Begleitern und fünf Yaks von der Steppe ins Gebirge ­gezogen. Ein lebendiges Yak wird in Schmadebeck auch zu sehen sein. Der Eintritt zur Veranstaltung, die um 19 Uhr beginnen soll, ist kostenlos. „Es wird eine Spendenaktion für den Erhalt der Przewalski-Pferde im Hustai-Nationalpark geben. Für einen ‚schieren Happen‘ und ‚Lütt un Lütt‘ wird ab 18 Uhr auch gesorgt sein“, so Rüdiger Kropp.

„Wann kümmt denn nu de Wiehnachtsmann?“

Unweit vom Klang-Atrium sind am Sonntag, dem 15. Dezember, Hans-Peter Hahn und Peter Körner mit ihrem Programm „Wann kümmt denn nu de Wiehnachtsmann?“ wieder mal im Kulturbahnhof Kröpelin zu Gast. Los geht es um 15 Uhr. Die Veranstalter versprechen ein „lustvolles Programm mit Geschichten und Gedichten zum Schmunzeln und Lachen“. Karten sind im Vorverkauf bei Hausgerätetechnik Burghardt, Framm Bürotechnik und im Landhandelsshop von Marion Bienas in Kröpelin sowie bei Motorrad Timm in Reddelich erhältlich. Reservierungen per E-Mail: vorstand@de-drom.de oder unter Tel. 038 292 / 820 495. Restkarten gibt es für 15 Euro an der Veranstaltungskasse.

Von Thomas Hoppe