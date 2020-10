Zeitzeugen der Wendezeit erzählen in Kühlungsborn ihre Geschichten

Kühlungsborn

Der 30. Jahrestag der Deutschen Einheit liegt schon wieder mehr als eine Woche zurück. Aber das bedeutet nicht, dass die Erinnerungen an die Ereignisse vor drei Jahrzehnten bis zum nächsten Jubiläum in der Versenkung verschwinden müssen. Dazu waren sie zu bedeutend. Das sagten sich auch Mitglieder von der Unabhängigen Wählergemeinschaft Kühlungsborn (UWG) und dem Verein Heimatfreunde Kühlungsborn e. V., als sie jetzt gemeinsam mit Landesjustizministerin Katy Hoffmeister ( CDU) die Dokumentations- und Gedenkstätte in der ehemaligen Stasi-U-Haftanstalt in Rostock besuchten und sich abends zur Gesprächsrunde mit Zeitzeugen in der Heimatstube des Ostseebades trafen.

Besuch in der Gedenkstätte der ehemaligen Stasi-U-Haft in Rostock. Quelle: privat

U-Haft schon für kleine Delikte

Dort standen die Teilnehmer der Talkrunde noch immer unter dem Eindruck ihres Besuches in Rostock. „Mich hat es erschreckt, für welche kleinen Delikte und Verfehlungen Menschen dort eingesperrt wurden, um sie einzuschüchtern“, äußerte sich Ilona Pilgrim. Die Pädagogin, die schon zu DDR-Zeiten unterrichtete, sagte: „Viele von uns wussten oder ahnten damals, dass es so etwas gibt. Weil man damit rechnen musste, dass die Stasi-Spitzel überall waren, hatte auch ich Angst, offen meine Meinung zu sagen.“ Für sie sei es schon eine mutige Tat gewesen, als sie im Kunstunterricht für die im Lehrplan vorgesehene Schüleraufgabe, Bilder aus der „sozialistischen“ Heimat zu zeichnen, einfach das Wort „sozialistisch“ wegließ.

Die DDR eine Spiegelung der Nazidiktatur?

Zu denen, die frühzeitig und offen gegen die SED-Diktatur aufbegehrten, gehörten der bildende Künstler Helmut Schröder sowie Kirchenmusiker Uwe Pilgrim. Sie waren am 19. Oktober 1989 unter den Gründungsmitgliedern des Neuen Forums in Kühlungsborn. Aber warum fühlten sie sich nicht wohl im Arbeiter- und Bauernstaat? Pilgrim, der in einem kirchlich geprägten Elternhaus aufwuchs, berichtete, dass er eines Tages nicht mehr am Klavierunterricht der staatlichen Musikschule teilnehmen durfte: „Das war Sippenhaft und richtete sich klar gegen die Kirche.“

Helmut Schröder, der zu DDR-Zeiten Mitglied des Verbandes Bildender Künstler war, erzählte, dass es auch innerhalb des Verbandes Bespitzelungen von Berufskollegen gegeben habe. Mit dem SED-Staat ging er hart ins Gericht. „Die DDR war für mich nur noch ein Hassobjekt. Dieser Staat war in vielen Dingen eine Spiegelung der Nazidiktatur“, meinte Schröder und zählte auf: „Das Einparteien-System, die Gleichschaltung der Medien, die Zensur von Künstlern und Filmschaffenden – all das hatte es zur Nazizeit auch gegeben.“

Peter Schmidt, Gründungsmitglied der 1990 gegründeten UWG, berichtete, wie er als junger Mann wenige Tage nach dem Mauerbau 1961 von einem Uniformierten abgeführt und stundenlang von der Volkspolizei verhört worden war, nachdem er in der Kleinbahn „Molli“ politische Witze erzählt hatte.

Große Demo in Kühlungsborn am 9. Dezember

Die negativen Erfahrungen mit dem SED-Staat führte im Herbst 1989 die Menschen auch im Bezirk Rostock zunächst in großen Scharen in die Kirchen und später auf die Straße. Helmut Schröder hielt am 2. November in der evangelischen Kirche in Kühlungsborn eine Rede. Darin forderte er mutig die Auflösung „aller Dienststellen des MfS ( Ministerium für Staatssicherheit, d. Red.) für den innenpolitischen Bereich.“

Am 9. Dezember 1989 fand in Kühlungsborn eine Demonstration mit mehreren hundert Teilnehmern statt, die mit einer Kundgebung vor dem ehemaligen Ferienheim des Innenministeriums (heute Morada-Resort) endete. Den Plakataufruf des Neuen Forums hatte dafür der Bildhauer und Grafiker Wilfried Schröder angefertigt. Aus Anlass des 30. Jahrestages der Deutschen Einheit übergab dessen Bruder, Helmut Schröder, am Freitag Kopien seiner Rede und des Plakates an den Heimatverein.

Plakat aus der Wendezeit in Kühlungsborn. Quelle: privat

In der Talkrunde spielte auch die Entwicklung nach der Wiedervereinigung eine Rolle. Dirk Petersen, der 1992 aus Lübeck nach Mecklenburg gekommen war und noch heute mit dem ehemaligen Bundesverkehrsminister Professor Dr. Günter Krause ( CDU) befreundet ist, stand als Gesprächspartner zur Verfügung. Er erzählte, wie Krause in seiner Eigenschaft als Staatssekretär der letzten DDR-Regierung im Sommer 1990 nach Moskau gereist war, um den von den Sowjets geforderten Preis für die Zustimmung zur deutschen Einheit von fünf Milliarden D-Mark herunterzuhandeln: „Er hat es geschafft. Am Ende waren es nur noch zwei Milliarden.“

Birgit Breuel, die nach der Ermordung von Treuhandchef Detlef Rohwedder im Jahr 1991 für die Abwicklung des „Volkseigentums“ in der ehemaligen DDR zuständig wurde, nannte er eine „Fehlbesetzung“. Vieles sei unter ihrer Regie falsch gelaufen. Nach seiner Auffassung hätten einige DDR-Betriebe mehr gerettet werden können.

Einig waren sich die Teilnehmer der Runde in der Bewertung, dass Jugendliche heute zu wenig über die Ereignisse rund um die Wiedervereinigung vor 30 Jahren wissen. Im Geschichtsunterricht käme das wichtige Kapitel viel zu kurz, hieß es. Schade – denn noch haben Geschichtslehrer die Möglichkeit, Zeitzeugen von damals in ihren Unterricht einzubinden.

Von Rolf Barkhorn