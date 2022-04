Güstrow

Gut einen Monat vor Beginn des Zensus sucht der Landkreis Rostock noch immer nach Interviewern und Interviewerinnen. Interessierte können sich dafür vormerken lassen. Der Landkreis Rostock hatte hierzu erstmals Ende Januar aufgerufen.

Im Jahr 2022 findet ab Mai bundesweit eine Zählung der Bevölkerung, Gebäude und Wohnungen statt.

Die Interviewer werden im Rahmen der Haushaltsbefragung sowie bei der Befragung in Wohnheimen und Gemeinschaftsunterkünften eingesetzt. Dazu wird allen ein Bezirk in der Nähe ihres Wohnortes zugeteilt, in dem etwa 150 zu erhebende Personen leben.

Das ist zu tun

Vor Ort soll festgestellt werden, ob die dort wohnenden Personen tatsächlich existieren. Die Abfrage erfolgt über einen Onlinefragebogen, der mithilfe eines vom Landkreis Rostock bereitgestellten Tablets von den Einwohnerinnen und Einwohnern ausgefüllt wird. Für die Befragten besteht dabei eine Auskunftspflicht.

Die Befragungen erfolgen im Zeitraum vom 15. Mai bis Mitte August 2022. In der Zeiteinteilung sind die Interviewer frei. So können sie beispielsweise auch nach Feierabend oder am Wochenende Interviews durchführen. Als Voraussetzung für diese Tätigkeit müssen die Interviewer und Interviewerinnen lediglich volljährig sein und im Frühjahr 2022 an einer eintägigen Schulung teilnehmen.

Aufwand wird finanziell entschädigt

Für diese ehrenamtliche Tätigkeit wird eine steuer- und sozialversicherungsfreie Aufwandsentschädigung gezahlt. Je nachdem, wie viele Interviews gemacht werden, kann das nach Angaben des Landkreises eine Summe von bis zu 1400 Euro ergeben.

Wer sich vormerken lassen möchte, kann eine formlose E-Mail mit Namen und Kontaktdaten an zensus@lkros.de senden. Er oder sie wird dann zur Kontaktaufnahme vom Landkreis Rostock angeschrieben.

Von Cora Meyer