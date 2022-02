Zerstörung eines Biotops? Wittenbecker stellt sich vor Fräse

Wittenbeck

Uwe Ritschel und Christina Feil versuchen einen Grünstreifen am Feldrand hinter ihren Grundstücken mit Brombeerhecken, Bäumen und Sträuchern zu retten. Diese befinden sich auf dem Grundstück der Entwicklungs-Compagnie Wittenbeck (ECW), die jüngst mit der Entfernung des Busch- und Strauchwerkes angefangen hat. Für die beiden Anwohner der Straße zur Kühlung ist das die Zerstörung eines Lebensraums für viele Tiere. Seit mehreren Jahren sei hier nicht in die Natur eingegriffen worden. Die ECW spricht von Landschaftspflegearbeiten.

„Wir versuchen ein Eiland zu retten. Hier keucht und fleucht alles, hier sieht man die Tiere leben“, sagt Christina Feil. Und man hört sie auch am Dienstagnachmittag, zumindest die Vögel. „Hier wird gerodet. Das ist kein Rückschnitt“, sagt Uwe Ritschel und hält das für grenzwertig. Er hatte sich am Dienstag sogar vor die Fräse gestellt, um eine weitere Zerstörung zu verhindern. „Das ist ein Biotop, das kann man nicht einfach platt machen“, sagt der Wittenbecker, der als Professor am Lehrstuhl für Windenergietechnik an der Universität Rostock arbeitet. Die Arbeiten seien dann eingestellt worden.

Viele Tiere beobachtet

„Ich finde diese Aktion sehr schade und bedenklich, denn es hat sich über viele Jahre, in denen der Grünstreifen unangetastet war, eine beeindruckende Flora und Fauna entwickelt, mit vielen Tieren, die darin Schutz und geeignete Lebensbedingungen finden, mit Vogelarten, die ich vorher nie gesehen habe. Im Sommer gibt es auch jede Menge Fledermäuse. Aus meiner Sicht müsste man zumindest zunächst mal erfassen, was da beseitigt werden soll“, sagt Uwe Ritschel. Findet auch Christina Feil. „Es ist ein Rückzugsort für Rehe und seltene Vogelarten geworden. Aber niemand prüft das wirklich und schaut sich das an.“ Auf ihrem Handy zeigt sie Fotos und Videos von Tieren, die sie hier beobachtet hat, darunter ein Totenkopfschwärmer.

Die beiden Wittenbecker hätten sich auch mehr Informationen über die Grünarbeiten gewünscht. Denn immerhin finden diese an ihrer Grundstücksgrenze statt. Auf Nachfrage bei der ECW sei von Rückschnitt gesprochen worden, erläutert Christina Feil. Doch der Anblick zeigt etwas anderes. Auf etwa sechs bis acht Metern Länge wurde alles platt gemacht. Darunter auch ein Schlehenfeld, in dem sich immer Rehe zurückgezogen hätten, sagt die 58-Jährige.

Rodungen würden laut ECW-Sprecher Birger Birkholz nicht stattfinden. „Zur Zeit finden Landschaftspflegearbeiten an Busch- und Strauchwerk statt. Dafür liegen die Zustimmungen vor. Einer Genehmigung des Landkreises Rostock bedarf es nicht“, so Birkholz.

Natur- und Artenschutz, Tierwohl und Trinkwasserschutz seien Unternehmensziele der Jagdfeld-Gruppe. „Wir erhalten natürliche Lebensräume. So auch in den Flurstücken der Gemeinde Wittenbeck. Wir begrüßen es, wenn sich Bewohner in ihrer Gemeinde um Natur- und Umweltschutz kümmern, sich dafür einbringen aber auch richtig informieren“, erläutert Birger Birkholz.

Termin mit Umweltamt zu den Pflegearbeiten

Vor den Pflegearbeiten habe es einen Termin mit dem Umweltamt gegeben, um offene Fragen im Vorfeld zu klären. „Es gibt hieraus eine detaillierte Abstimmung, welche Gehölze und Sträucher, wie zum Beispiel Brombeer- und Schlehenbewuchs, fachgerecht zurückgeschnitten oder freigestellt werden können. Wir wirken einer Verbuschung entgegen. Und nur das setzen wir jetzt um. Der Lebensraum von Tieren wird hierbei nicht zerstört.“

Die Anwohner seien informiert worden „und wissen, dass es sich bei den besagten Grundstücken um Bauland handelt. Der hier gültige B-Plan hat schon den Bau der Häuser der Anwohner ermöglicht. Darüber hinaus lässt er die Bebauung weiterer Häuser und eines Hotels auf unseren Grundstücken zu. Ein Baustart dafür ist momentan nicht festgelegt“, teilt Birger Birkholz mit. „Wir bedauern die Irritationen und bitten um Vertrauen, dass wir die nun begonnenen Pflegearbeiten sachgerecht und wie abgestimmt durchführen.“

B-Plan Nr 3: Golf- und Countrypark Wittenbeck Seit 1996 gibt es den rechtskräftigen Bebauungsplan Nr.3 „Golf- und Countrypark Wittenbeck“. Mit diesem wurde unter anderem Baurecht für einen Countrypark und ein Hotel geschaffen. Laut B-Plan sind für das Teilgebiet Countryclub maximal 180 Wohneinheiten zulässig. Die Bauten dienen aufgrund ihrer Lage, Größe, Ausstattung, Erschließung und Versorgung der Unterbringung der Clubmitglieder, anderer Golfspieler und Erholungssuchenden. Im Teilgebiet Hotel ist die Kapazität der Fremdbeherbergung auf maximal 150 Zimmer und 25 Suiten beschränkt.

400 Quadratmeter Strauchfläche betroffen

Der Landkreis Rostock bestätigt, dass die „teilweise Beseitigung von Sträuchern naturschutzrechtlich genehmigungsfrei ist.“ Es handele sich nicht um ein gesetzlich geschütztes Biotop. Ein Ausgleich müsse nicht geschaffen werden. Der Naturschutzbehörde gegenüber habe die ECW angegeben, „sie wolle verhindern, dass sich der Gehölzbewuchs zu Wald im Sinne des Landeswaldgesetzes entwickelt“. Das sei naturschutzrechtlich nicht zu beanstanden. „Insgesamt sind etwa 400 Quadratmeter Strauchfläche betroffen, Bäume werden dabei erhalten.“ Mit der ECW sei abgestimmt, dass im Bereich der zu erhaltenden Bäume das Strauchwerk künftig unangetastet zu bleiben habe.

