Zoff in Nienhagen: „Bei Großvorhaben müssen Entscheidungen her“

Nienhagen

Eine Bürgerversammlung und ihre Nachwehen: Auf der jüngsten Sitzung der Nienhäger Gemeindevertretung holte Wolfgang Lange ( BIG) zum großen Rundumschlag aus – in erster Linie gegen Bürgermeister Uwe Kahl ( CDU). „Auf der Versammlung vor anderthalb Wochen waren sich fast alle Anwesenden darüber einig, dass endlich mal was passieren muss – vor allem bei den Großvorhaben Strandverbreiterung und Promenadenbebauung.“

Auf der Bürgerversammlung waren sich fast alle Anwesenden darüber einig, dass hier endlich mal was passieren muss.“ Wolfgang Lange (BIG), Gemeindevertreter Quelle: Sabine Hügelland

Mit Blick auf die geplante Erweiterung des Strandbereiches zwischen Haupttreppe und Technopark rede man mittlerweile über Investitionen in Höhe von fünf Millionen Euro, so Lange: „Das kann sich niemand mehr vorstellen.“ Die Bürgerinitiative „Gemeinsam für Ostseebad Nienhagen“ schlage hingegen seit Langem vor, die natürliche Strandverbreiterung in Westrichtung mit einem Strandnutzungskonzept umzusetzen: „Und das fand bei der Bevölkerung auch Anklang.“ Darüber hinaus seien Buhnenbau oder Sandaufspülungen Küstenschutzmaßnahmen, betonte Lange: „Dafür ist die Gemeinde gar nicht zuständig.“

Promenadenbebauung wird seit fünf Jahren geplant

Auch eine Bebauung der Promenade stehe seit fünf Jahren auf der Tagesordnung, machte Lange deutlich: „Bislang haben wir hier aber nur Container – das ist ein großes Ärgernis.“ Bereits vor zwei Jahren habe die BIG vorgeschlagen, an diesem Standort öffentliche Toiletten mit einem kleinen Kiosk zu installieren: „Das könnte alles längst stehen.“ Zudem fordere er ebenfalls seit Jahren, die Wirtschaftlichkeit eines Restaurants zu prüfen, sagte Lange: „Das wäre es aus unserer Sicht nämlich nicht.“

Um all diese Fragen klären zu können, müsse es jetzt endlich konkrete Vereinbarungen und Termine geben: „Deshalb haben wir im Bauausschuss einen Beschluss gefasst, wonach bis zur Sitzung der Gemeindevertreter im Februar beraten wird, wie wir hier weiter verfahren wollen – bis dahin sollten alle notwendigen Informationen beschafft und dann endgültige Entscheidungen getroffen werden.“

Kahl schiebt Ministerien Schwarzen Peter zu

Ein Ansinnen, das Uwe Kahl nicht wirklich nachvollziehen konnte: „Du sitzt hier doch seit Jahren mit am Tisch und weißt, wie die Dinge laufen – warum beschmutzt du dein eigenes Nest?“ Er würde sich auch wünschen, dass alle Vorhaben bereits umgesetzt wären, so Kahl: „Aber die Ministerien versprechen viel und halten am Ende wenig.“ Bestes Beispiel: die geplante Erneuerung des Europäischen Radwanderweges E 9: „Da warten wir seit 14 Jahren auf eine Entscheidung und sollen jetzt noch mal 30 000 Euro nachschieben.“

„Ich würde mir auch wünschen, dass alle Vorhaben bereits umgesetzt wären – aber die Ministerien versprechen viel und halten am Ende wenig.“ Uwe Kahl (CDU), Bürgermeister Ostseebad Nienhagen Quelle: Sabine Hügelland

Grundsätzlich könne er Langes Vorschlag unterstützen, sagte Peter Zemelka ( CDU): „Ich halte nur den Zeitraum für schwierig. Gerade der Januar ist mit einigen Projekten und Terminen vollgestopft – das schaffen wir bis zum Februar nicht.“ Realistisch wäre aus seiner Sicht die Aprilsitzung, so Zemelka: „Im Übrigen hat die Gemeindevertretung doch eine Wirtschaftlichkeitsbetrachtung beschlossen – die ist nur noch nicht da.“

Letztlich einigten sich Nienhagens Gemeindevertreter darauf, in ihrer Aprilsitzung Nägel mit Köpfen zu machen. „Lasst es uns anpacken“, sagte Wolfgang Lange, „und die Dinge endlich vorwärtsbringen.“

Von Lennart Plottke