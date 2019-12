Carla Nagel hat sich als Sportfotografin einen Namen gemacht, war dieses Jahr beim Ironman auf Hawaii dabei. In der Heimat hat die 23-Jährige vor allem die Landschaft festgehalten: Molli, Münster, Roter Pavillon. Die Fotos sind jetzt in einem Kalender erschienen. Beruflich geht sie in eine andere Richtung.